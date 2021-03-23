«Я просто в шоке»: вояж всемирно известного колориста во Владивосток обернулся грандиозным скандалом

Вероника признается, что в первый раз попала в такую ситуацию. Фото: instagram/veronikakravchenko

Вероника Кравченко – всемирно известный колорист из Одессы. Для приморских мастеров новость о том, что именитый специалист приедет во Владивосток со своей программой «Больше, чем блонд», стала настоящим событием. Десятки мастеров с разных уголков Дальнего Востока прибыли во Владивосток, чтобы не пропустить такое знаковое мероприятие. Никто из них даже не мог заподозрить, что закончится мастер-класс вызовом полиции и грандиозным скандалом.

Стоит отметить, что в подобных beauty-гастролях Вероника обычно работает с проверенными организаторами. Только вот в Приморье колорист никогда раньше не была. Это был первый ее визит и, кажется, последний. Оказалось, что тот организатор, с которым связалась Вероника, продавала обучение по разной цене – кому-то мастер-класс обошелся в 25 тысяч рублей, а кому-то за 35. Да и в прайсе была указана неверная информация о количестве дней семинара. Выборочные скидки были лишь первым тревожным звоночком. Последней каплей стало то, что организатор по неизвестной причине не стала оплачивать работу самой колористки. Та, по словам Вероники, заявила, что у нее просто нет 80 тысяч рублей.

- Очень веселая ситуация, я не могу не поделиться. Знаете, зачем меня ждет вся группа? Чтобы пойти и всем вместе написать заявление в полицию, потому что организатор собрала со всех деньги, но при этом оплачивать работу мне полностью не хочет. Я просто в шоке. Мне оговоренную сумму пока не заплатили, но мы дали человеку шанс. Человек написал расписку о том, что обязуется перевести. Я даже не могу прокомментировать все, что происходило. Такое у меня в первый раз в жизни, - признается Вероника Кравченко на своей странице в сети.

Закончилось все тем, что на мастер-класс прибыли полицейские и предложили обманутым парикмахерам написать заявление.

Как сообщили корреспонденту «КП-Владивосток» в пресс-службе УМВД России по городу, в дежурную часть отдела полиции Фрунзенского района поступило сообщение граждан о невыполнении организатором ряда условий при проведении мастер-класса по колористике. Сейчас полицейские проводят проверку, опрашивают всех участников мероприятия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Вместе с тем, сама Вероника уже сообщила своим подписчиком о том, что после поездки во Владивосток пересмотрела свой взгляд на «гастроли».

- График, который есть, остается. Люди записаны до конца года везде. Но со следующего года выездных мастер-классов у меня больше не будет. Я выгорела дотла, - резюмировала колорист.

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