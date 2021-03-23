Приморье поставят в пример

Заместитель министра культуры России Ольга Ярилова

Сегодня в регионе под патронажем министерства культуры РФ ведется масштабное строительство: на Русском острове возводится хореографическое училище и концертный зал, а на Орлиной сопке в центре Владивостока подготовили площадку под строительство культурно-выставочного центра, который объединит под одной крышей филиалы Эрмитажа, Русского музея, Третьяковки, Музея Востока. Этот комплекс станет жемчужиной для всего АТР.

Посетившая регион с рабочим визитом министра культуры России Ольга Ярилова выразила уверенность в том, что Приморский край станет одной из важнейших опорных точек на культурной карте России.

«Создание культурно-образовательного комплекса в Приморье и еще в трех регионах России – это мероприятие национального проекта «Культура», наш абсолютный приоритет. Комплекс станет кузницей талантливых людей на Дальнем Востоке. В Приморском крае будут учиться не только дети из Приморья, а со всего федерального округа и даже других уголков России. Сделаем так, чтобы здесь работали самые лучшие педагоги», – подчеркнула замминистра культуры страны.

Встречаясь с руководством региона, Ольга Ярилова также поблагодарила жителей Приморского края и местные власти за уважение и любовь к искусству, за поддержку, которую получили культурные учреждения в непростой для них период.

«Сектор креативной индустрии растет бурными темпами – эксперты говорят, что на 15% в год. Поэтому я буду транслировать ваш опыт другим регионам, рассказывать, как это работает в Приморье», – подчеркнула заместитель главы Министерства культуры РФ.

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