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Общество23 марта 2021 10:27

«Он принесет обильные осадки»: синоптики озвучили последние данные по циклону, который вял курс на Приморье

По прогнозам экспертов, на этот раз обойдется без снега
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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Резкое ухудшение погоды ждет нас уже на этой неделе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние выходные марта намерены попрощаться с жителями Приморья под песню «плачут небеса» - иначе говоря, дождем. О том, что в конце месяца к региону приблизится мощный китайский циклон, уже сообщалось ранее. Но информации о том, какого рода осадки ждут горожан – все не было. Теперь же специалисты обновили данные и обнародовали точный прогноз.

- В последние выходные марта, 27 – 28 марта, Приморский край окажется под воздействием южного циклона, который принесет обильные осадки. Однако в отличие от предыдущих выходных, осадки пройдут в виде дождя, снега не ожидается. В субботу, 27 марта, дождь пройдет только местами, - сообщают в пресс-службе «Примгидромета». - Затем его интенсивность и площадь распространения увеличатся и наибольший удар стихии придется на воскресенье, 28 марта. Улучшение погодных условий в Приморье начнется только в понедельник.

Кстати, первые две декады выдались теплыми. На этой же неделе самые комфортные температуры воздуха ждут нас в пятницу. После чего циклон принесет в регион похолодание, сильный ветер и порцию осадков. По словам Марины Парфеновой, главы портала «Примпогода», ожидается до 12 миллиметров осадков.

Судя по мобильным онлайн-прогнозам, дожди будут лить с субботы и вплоть до понедельника. Во Владивостоке температуры воздуха опустятся до + 4 градусов. После того, как циклон покинет Приморье вместе с сильным ветром и осадками, в крае снова потеплеет.

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