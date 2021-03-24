Современность против истории. Во Владивостоке райтеры изуродовали объект культурного наследия

Молодые люди расписали одну из стен исторического объекта Фото: принтскрин видео.

Страна должна знать своих героев и благодаря жителю Владивостока неробкого десятка, их имена в ближайшее время станут известны. Райтеры, граффитчики или как их еще называют уличные художники, покусились на святое, внеся свой уродливый вклад в облик исторического здания. Молодые люди разрисовали объект культурного наследия Российской Федерации, расположенный в центре приморской столицы.

История развернулась на Светланской, 39. Здесь располагается архитектурный ансамбль, построенный в 1893 – 1899 годах. В проект входят три здания – «Фернзихт», «Сибирь» и «Карлсруэ». Граффитчики добрались до стены дома «Сибирь», возведенного для служащих торговой компании «Кунст и Альберс» в конце XIX века.

Возмущенный местный житель пытался всячески вразумить непрошеных гостей. Однако наглые невежды назло продолжали уродовать стену, требуя предъявить документы и хамя мужчине в возрасте. В итоге словесная перепалка закончилась потасовкой. Один из непризнанных мастеров граффити брызнул краской в лицо очевидцу. Местный житель в свою очередь пообещал написать заявление в полицию.

На данный момент информация о происшествии уточняется. «КП-Владивосток» уже обратилась за официальным комментарием в пресс-службу городского УМВД.

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