Виноват, даже если на главной. Во Владивостоке появилась самая курьезная развязка в стране?

Пока у автомобилистов больше вопросов, чем ответов Фото: Милана СОКОЛ

Правило «помеха справа», знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога», приоритет знаков перед разметкой, пожалуй, можно забыть при движении на одной из развязок Владивостока. Перекресток не семи, а всего двух дорог, вызвал ожесточенные споры в сети, после сюжета ОТВ, появившегося в сети.

Развязка в районе фуникулера появилась в 2012 году, когда в эксплуатацию сдали Золотой мост. На протяжении всего времени аварии происходят с печальным постоянством, как на самом перекрестке вверху, который ошибочно называют кольцом, так и ниже – при спуске к гостинкам на Некрасовскую и выезде из тоннеля. Чего только стоит ДТП, которое случилось на Некрасовской, 38, когда маршрутку с людьми протаранил лихач на Toyota Crown. Травмы получили больше 10 человек, после ЧП в Приморье отказались от использования пассажирских «Газелей». Однако движение на аварийном участке привести в соответствие с нормами не удается по сей день.

Чаще всего споры возникают при перестроении с главной дороги в направлении Золотого моста. Журналисты вместе с инспектором ГИБДД попытались разобраться, кто же должен уступать на сложном участке. Ответ оказался весьма неоднозначным и лишь добавил вопросов многим автомобилистам.

Не исключено, что после подобного разъяснения количество аварий на развязке увеличится с геометрической прогрессией.

«Nissan Cima, твой выход», «Порядок. Сейчас количество ДТП на этом участке увеличится в разы», «А на кой черт там знак тогда?», «Для тех, кто не учился в автошколе и не знает о знаках и разметке. Такая же ситуация на Луговой, при повороте в сторону Гайдамака», «Ну что, я вас жду. Страховка у меня есть, тормозить не буду», «Знак "Уступи дорогу", но ты никому не уступаешь. Знак "Главная дорога", но у тебя не главная. Типо нужно руководствоваться разметкой, хотя в ПДД написано, что знак имеет приоритет перед разметкой. Я все правильно понял?», «Как однажды сказал один водитель, все ездят по владивостокским правилам, то есть по своим. Так оно и есть», – делятся мнениями в сети жители города.

Редакция «КП» уже обратилась за официальным комментарием в пресс-службу ГИБДД.

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