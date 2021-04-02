«Была в ужасе, бедный ребенок». Во Владивостоке пьяный водитель с малышом на коленях устроил ДТП

Очевидцы уверяют, что мужчина был пьян Фото: принтскрин видео.

ДТП с участием двух авто произошло в Первомайском районе Владивостока накануне вечером. С первого взгляда рядовая авария с небольшими повреждениями обернулась крайне неожиданной ситуацией, стоило очевидцам открыть дверь Toyota Prius. За рулем сидел мужчина в явном подпитии, при этом на руках у водителя находился малыш, на вид которому не больше трех лет

Весьма необычная дорожная ситуация, шокировавшая очевидцев, произошла в районе дома №21 на улице 2-я Строительная. Мало того, что мужчина сел за рулем в неадекватном состоянии, так еще и рискнул жизнью ребенка. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших. Чего бы только стоило, выстрели подушка безопасности на руле.

– Я наблюдала всю эту картину и была в ужасе, бедный ребенок, – поделилась местная жительница в сети.

В какой-то момент виновник попытался уехать подальше от «назойливых папарацци», но продолжить движение мужчине не дали.

Сообщение о произошедшем поступило и в отделение полиции. Чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, на место выехали сотрудники Госавтоинспекции. Как оказалось, водитель грузовика отказался оформлять ДТП, второй участник аварии, водитель Toyota Prius, был с признаками алкогольного опьянения. Доказательства тому: сильнейший запах алкоголя и неустойчивую походку. Никаких документов при себе у «героя» не было, поэтому его доставили в отдел.

- Нарушителем оказался 39-летний уроженец Республики Узбекистан. Проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался. Злостного нарушителя ПДД привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - В полиции подчеркнули, что в период с 2017 года гражданина неоднократно лишали права управления транспортным средством, в том числе, его привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Решением суда правонарушителю назначены 15 суток административного ареста.

В ведомстве отмечают, что проверка в отношении иностранца продолжается. Оперативники устанавливают его причастность к другим преступлениям.

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