«Обливали кипятком и уксусной кислотой за пачку сигарет»: после двух дней издевательств и сексуального насилия в Приморье нашли тело девушки

Обвинения в совершении тяжкого преступления предъявили подруге погибшей девушки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все это больше похоже на сценарий жуткого триллера, но, к сожалению, все произошедшее – правда. Началось все с простых дружеских посиделок. 12 декабря 2020 года 26-летняя жительница Лесозаводска принимала гостей. Шумная компания веселилась, выпивала, беседовала. Ничего не предвещало беды до тех пор, пока со стола не пропала пачка сигарет. Началась ссора. Выпитое горячительное сработало как топливо для гнева и агрессии. Угомонить возмущения на счет пропажи табака было уже невозможно. В итоге хозяйка квартиры заподозрила свою подругу в том, что она украла пачку. Словесная перепалка переросла в рукоприкладства, и вот дальневосточница уже избивает свою гостью вместе с приятелем на глазах у всей компании.

- В течение двух дней обвиняемая и ее знакомый жестоко избивали и издевались над потерпевшей: обливали ее кипятком и уксусной кислотой. Кроме того, обвиняемая с особой жестокостью совершила в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера, - рассказывает Аврора Римская, полковник юстиции, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ. - Всего фигурантами нанесено по телу потерпевшей 64 удара, от полученных травм у потерпевшей развился геморрагический шок и она скончалась.

После того, как 28-летняя девушка скончалась, «друзья» вынесли ее тело на улицу, посчитав, что этого достаточно для того, чтобы отмести подозрения от их причастности к преступлению. Однако личность погибшей вскоре была установлена.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего», а также «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей». После проведения экспертизы, стало ясно, что жертва перед смертью подверглась сексуальному насилию.

Следователи уже завершили расследование. Обвинения сперва были предъявлены и мужчине, и женщине, однако приятель умер. Уголовное дело в его отношении прекращено. А вот дама находится под стражей. Ее судьбу решит удар молотка и приговор суда.

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