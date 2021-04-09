Куда сходить на выходных? Обзор спектаклей в Театре ТОФ

Зрительный зал Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока весна приближается к своему пику, а Владивосток периодически укутывают туманы, жители Владивостока могут разнообразить свой досуг походом в Драматический театр Тихоокеанского флота. Актёры ТОФ приглашают всех желающих к себе в гости, пока не закончился 87-й театральный сезон. Тем более зрители смогут одними из первых познакомиться с премьерой нового спектакля, который появился в репертуаре на последней неделе марта. «КП – Владивосток» выяснил, чем театр ТОФ порадует в апреле.

– До окончания театрального сезона осталось не так много, чуть больше двух месяцев, и мы надеемся, что зрители успеют порадовать нас своим вниманием и аплодисментами, а мы их – нашим творчеством. У нас можно посмеяться от души на комедию о семейных взаимоотношениях «Бог резни» по пьесе французского драматурга и актрисы Ясмины Реза (12+), премьера которой вышла к Всемирному Дню театра 27 марта, – рассказала главный администратор Театра ТОФ Дарья Дерюгина.

10 апреля (суббота) в 18:00 и 23 апреля (пятница) в 19:00 будет показана премьера «Бога резни» (12+) – комедия в одном действии, поставленная по пьесе Ясмины Реза.

Героями этой постановки являются две семейные пары. Реи приходят в гости к Валлонам, чтобы поставить точку — юридическую, человеческую — в истории драки их сыновей-подростков. Разборки мальчишек позади, и теперь настал черед родителей все решить мирно. Зрители увидят, как во время разрешения детской ситуации взрослые постепенно переключаются на собственные проблемы. В итоге четыре героя – толерантные и интеллигентные – начинают общаться на уровне «древнего общения», в котором правил «бог резни» и его девиз: «око за око, зуб за зуб». Режиссер-постановщик – незаменимый Роман Колотухин.

11 апреля (воскресенье) в 15:00 можно увидеть комедию в двух действиях по пьесе Пьера Шено – «Будьте здоровы!» (16+).

Эта постановка рассказывает о том, как известный писатель-миллионер не успевает умереть, а его наследство уже делят бедные родственники. Особенно усердствует в этом зять покойного, финансовый аферист, желающий взять большую ссуду в банке под наследство, чтобы избежать тюрьмы. И ему это почти удается, как выясняется, что тесть еще жив. Родные пытаются скрыть данный факт… Чем все это обернется, можно узнать на спектакле, поставленным под чутким руководством Андрея Бажина.

16 апреля (пятница) в 19:00 на сцене театра ТОФ покажут «Ночь Гельвера» (16+). Это драма в одном действии по пьесе Ингмара Вилквиста.

В центре постановки – два человека, которые пытаются выжить в сумасшедшем мире. Молодая женщина и отстающий в развитии 30-летний парень, которого она взяла на воспитание. Он видит мир глазами маленького ребенка, любит играть в солдатики и с непосредственностью пересказывает страшные события, которые происходят вокруг. А вокруг происходит война, в которой солдаты ходят с флагом под звуки марша и «чистят» нацию от таких, как слабоумный Гельвер. Спектакль поставил Роман Колотухин.

18 апреля (воскресенье) в 15:00 на сцене театра покажут драму в одном действии по пьесе Дмитрия Богославского – «Любовь людей» (18+).

Спектакль показывает деревенских жителей, которые отчаянно хотят жить «нормально», но при этом попадают в круговорот страстей. В такой ситуации возникают важные вопросы: Как выжить с грузом прошлых грехов и спокойно жить дальше? Можно ли построить счастье на несчастье другого? Ответы на эти вопросы можно найти в спектакле, режиссером-постановщиком которого выступил Роман Колотухин.

25 апреля (воскресенье) в 15:00 можно посмотреть трагикомедию в одном действии по пьесе Мартина Макдонаха «Сиротливый запад» (12+).

Братья-герои этой трагикомедии связаны множеством обид, ненавистью и страшной тайной. Отношения между Коулменом и Вэлином Коннорами разрушены и, кажется, их невозможно спасти. В этом уверен священник Уэлш, который в итоге переживает самое страшное, что может выпасть на долю человека с духовным саном, – сомнение в собственной вере. Получится ли у святого отца заставить братьев задуматься о простых человеческих ценностях, собственном предназначении и вере? Ответ можно найти в постановке Сергея Руденка.

Театр также ждёт зрителей и в мае, особенно на военную драму в одном действии «Рядовые» (16+) Алексея Дударева, премьера которой состоится 9 и 10 мая. Это история о человеческих судьбах обычных людей, оказавшихся в диких событиях военного времени.