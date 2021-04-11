«Ребята, всем внимание»: двухчасовая пробка сковала трассу Владивосток – Находка

Пробка из Находки из-за ремонта дорожного полотна. Фото: dpskontrol_125rus

Поездка в Находку или выезд за ее пределы теперь стали похожи на аттракцион пыток. Люди простаивают в длинных пробках по два часа в обе стороны. Причиной тому – масштабный ремонт трассы Владивосток – Находка. О том, как обстоят дела в этой части Приморского края, автомобилисты рассказали в популярных пабликах Instagram.

Ремонт дороги начался на прошлой неделе, но тогда автолюбители даже не подозревали, насколько большой проблемой это обернется для них. Известный в народе «Американский перевал» по пути в Находку теперь стал самым злополучным местом для водителей. Перед въездом на перевал со стороны города дорожные службы сняли фрезой старый слой асфальта, на одной полосе дороги сейчас работает спецтехника, вторая – для проезда легковых автомобилей.

Фото: ВИРТУАЛЬНАЯ НАХОДКА.

Известно, что движение в сторону Находки теперь реверсивное – автомобили в обе стороны пускают поочередно. Вот только автомобилисты, в зависимости от того, в какую сторону направляются, считают, что именно их полосе дается совсем мало времени на проезд, нежели другим участникам движения. По предварительной информации, ремонт на этом участке дороги может продлиться аж до сентября.

К слову, недаром говорят, что русские на сдаются. Некоторые водители уже исследовали альтернативные объезды и вовсю пользуются новой «дорогой», которая больше напоминает трассу для гонок по бездорожью на джипах. Однако находятся и смельчаки на легковушках.

Пример альтернативного объезда затора. Фото: предоставлено редакции.

В социальных сетях ремонт трассы вызвал бурю негативных эмоций. Водители, простаивающие в пробках не менее полутора часов ругают дорожников, снимая видеоролики про обстановку на трассе. Справедливости ради, находятся и позитивные комментарии, призывающие радоваться хотя бы тому, что дорожное полотно в ближайшем будущем все же приведут в порядок.

- Удивляют люди, которые всегда ноют. Дорог не было – ноют, что всё плохо. Дороги начали делать – радоваться надо, но нет же, опять ноют, - прокомментировал один из участников популярного автомобильного паблика.

Люди выходят из машин и общественных транспортов в ожидании проезда через ремонтируемый участок дороги. Фото: ВИРТУАЛЬНАЯ НАХОДКА.

Местные жители предложили нетерпеливым водителям приезжать в Находку теперь через Партизанск. Однако, из комментариев выяснилось, что и там сейчас ремонтируется трасса. Поэтому даже сложно определить, где дорога теперь лучше. Таким образом, чтобы попасть в город у моря, автолюбителям все равно придется простоять не один час в пробке.

Подъем к «Американскому перевалу» не единственное место, где сейчас проходят дорожные работы. На трассе Владивосток – Находка есть как минимум пять точек ремонта, а значит и заторов. Так, накануне рабочие привели в порядок отрезок дороги в городе Фокино. По данным пресс-службы правительства Приморского края, работы по укладке асфальта на выезде из города планируется завершить в эти выходные.

Фото: Правительство Приморского края.

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