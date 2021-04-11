«Не могу поверить, что наш дом сгорел»: крупный пожар в Приморье едва не погубил большую семью

Фото: БАРАХОЛКА ВЛАДИВОСТОК

Крупный пожар, произошедший накануне в Приморье, оставил большую семью без жилья. Из полыхающего дома не удалось спасти даже документы. Теперь люди оказались буквально на улице: без одежды, средств к существованию, и самое страшное – без верного четвероногого друга семьи, жизнь которого унесло пламя. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы Артёмовского городского округа в субботу вечером. На другом конце провода сообщили, что на улице Бурденко бушует пожар. Пламя уже охватило частный дом, надворные постройки и сарай.

Оперативно к месту происшествия прибыли первые расчеты огнеборцев и приступили к тушению дома. Чуть больше часа понадобилось специалистам, чтобы локализовать пожар. Спустя еще полчаса спасатели ликвидировали огонь.

Фото: БАРАХОЛКА ВЛАДИВОСТОК

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, общая площадь пожара составила 250 квадратных метров, есть пострадавшие – отец большого семейства. Об этом чуть позже в социальных сетях расскажет девушка, кинувшая отчаянный клич о помощи. Александра с ужасом описывает, что происходило в доме, где она выросла, в этот вечер.

- Сгорела собака, которую отец пытался спасти и пострадал, - рассказала девушка.

В доме в момент пожара находились шесть человек, среди которых были двое детей. Старшая сестра Александры Евгения с маленьким сыном на руках и дочерью успели вовремя среагировать на пожар и буквально вытащили из горящего дома бабушку малышей в одной ночной рубашке.

На место происшествия прибыли медики и забрали пострадавших в больницу.

- Маму в кардиологии приводили в чувства, отца в травматологии, - сообщила младшая дочь пострадавших родителей.

Пока проводилась вся спасательная операция, языки пламени объяли весь дома, поочередно перебрасываясь на баню, сарай, других животных и даже на соседский гараж. Беспомощные люди просто наблюдали за тем, как в огне сгорает все то, что им было дорого.

- Не успели унести документы, да и вообще ничего не успели. Важно, что остались живы. Я до сих пор не могу поверить, что наш дом сгорел. Весь Артем ГРЭС видел, как горит деревянный домик, где все мы выросли. Одно могу сказать точно, нам необходима помощь, кто чем сможет, пусть поможет. Без крова над головой, вещей личного пользования, бытовой техники и транспортного средства, осталась вся моя семья, - констатирует Александра.

В социальных сетях история о страшном пожаре разлетелась молниеносно. В комментариях неравнодушные приморцы кинулись помогать семье, оставшейся без крыши над головой, кто чем может. Люди предлагают одежду, обувь детям и взрослым, временный кров и все, что может на сегодняшний день хоть как-то помочь пострадавшим.

Александра оставила свои реквизиты для тех, кто захочет помочь ее семье материально.

- Номер моей карты Сбербанка – 4276 5000 4156 4749. Привязан к моему номеру телефона 8 994 003 68 07, Александра Ивановна Д. Так же номер карты моей сестры, Сбер: 4276 1609 9140 5151. Евгения Д.

Фото: БАРАХОЛКА ВЛАДИВОСТОК

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14