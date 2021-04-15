Президент Ким Ир Сен научил страны Африки верить в свои силы

Африканский континент не забывает искреннего чувства интернационального долга, свойственного Президенту КНДР Ким Ир Сену (1912 – 1994 гг.), который оказывал как духовную, так и материальную помощь странам, вступившим на путь создания нового общества.

В середине 70-х годов делегация Тоголезской Республики во главе с ее президентом посетила КНДР, получив аудиенцию у Президента Ким Ир Сена. На встрече гость из Того просил лидера КНДР рассказать о накопленном ей опыте.

Ким Ир Сен отметил: без создания самостоятельной экономики, управляемой собственными национальными кадрами при опоре на отечественные природные ресурсы, собственные технологии, невозможно преодолеть экономический нажим со стороны империалистов и, далее невозможно сохранить политический суверенитет; экономическая самостоятельность является основой политической независимости. Затем он, осведомившись о положении дел в той стране, испытывающей затруднения из-за отсутствия национальных кадров, направил в нее работников соответствующих отраслей, чтобы они оказывали техническую помощь в строительстве ирригационных систем и в создании партийной школы. Итак, в столице Того создана Высшая партийная школа Объединения Тоголезского народа, подготовлены руководящие работники в строительстве нового общества.

В марте 1981 г. Президент Объединенной Республики Танзания во время пребывания в КНДР, рассказывая Президенту Ким Ир Сену о положении дел в сельском хозяйстве страны, выразил надежду на помощь КНДР. Kим Иp Сeн, узнав, что самыми наболевшими проблемами являются ирригационные системы и водоподъемные насосы, отметил: мы можем вам послать водоподъемные насосы большой мощности, но впредь и вам следует изготовлять у себя и использовать такие, как водоподъемные насосы. Затем он показал гостю из Танзании завод по производству насосов в стране. Во время посещения предприятия он, подробно рассказывая о процессе построения и развития завода, обещал гостю оказать помощь в создании в Танзании завода по производству водоподъемных насосов.

Суть его указания – в том, что странам Африки нужна, конечно, помощь, но им следует верить в свои силы и идти по пути опоры на собственные силы.

Сопровождающий президента Танзании сказал: другая страна бы намеревалась продавать насосы для получения прибылей, а Президент Ким Ир Сен, показывая нам насосный завод, вдохновил нас к проявлению духа опоры на собственные силы; накопленный КНДР опыт опоры на собственные силы является воистину необходимой нам помощью.

И Президент Мадагаскара сказал: когда мы голодаем, люди других стран немножко дают нам выловленной рыбы; это значит нам и впредь зависеть от них; однако Президент Ким Ир Сен обучил нас методам ловли рыбы, чтобы мы в будущем, когда нам нужно, могли своими силами ловить рыбу.

В обстановке его большого внимания к развитию сельского хозяйства в странах Африки созданы в Танзании и Гвинее НИИ сельского хозяйства, корейские агрономы направлены в страны Африки для технологического содействия сельскохозяйственному производству.

Президент Гвинеи в знак выражения уважения к нему предложил назвать создаваемый в своей стране НИИ сельского хозяйства от имени Ким Ир Сена.

Помощь лидера КНДР народам и странам, вставшим на строительство нового общества, была проникнута искренним чувством морального долга. Когда-то в одной из африканских стран возникла холера. В то время он посоветовал находящимся в ней коллективам корейских медработников: врачам негоже избежать заразных, надо принимать продуманные профилактические меры и с искренней душой лечить пациентов. И еще: он удовлетворил просьбу Бенина прислать корейских врачей, плановиков-хозяйственников, специалистов по керамическому производству и других способных работников.

Его чувство интернационального долга запечатлено во многих опорных пунктах создания новой жизни на континенте Африки. Среди них – например, Арушский кирпичный завод и Гомбанийский стадион Занзибара в Танзании, полиграфический комбинат в Бенине, Дэмбеская ГЭС в Эфиопии, Национальный дворец в Гвинее, оросительные системы в Эфиопии, Мозамбике, Руанде и других странах, комплекс правительственного здания в Лесото, здание парламента в Центрально-африканской Республике, летний театр и монумент «Факел революции» Уагадугу в Буркине-Фасо, стадион «Солидарность» в Виктории, столице Республики Сейшельские Острова и др.

КНДР помогала африканским странам отнюдь не потому, что она более зажиточна, чем другие. Искренне помогать странам Африки в достижении полной политической и экономической независимости от империалистов, чтобы они продвигались своими ногами, – таково было благородное чувство интернационального долга у Президента Ким Ир Сена. Страны Африки никогда не забудут этого.

Материал предоставлен Генеральным Консульством КНДР в РФ во Владивостоке