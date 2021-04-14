Главный кандидат в почетные граждане Владивостока-2021 Ольга Перова покинула должность главврача

Ольга Перова, кандидат в "Почетные граждане" Владивостока. Фото: vladmedicina.ru

Специальная комиссия городской Думы Владивостока предложила в этом году присвоить звание «Почетного гражданина» Ольге Перовой, занимавшей на момент выдвижения должность главного врача поликлиники №1. Справедливо предположить, что так решили отметить самоотверженную работу всех докторов города в период пандемии в лице заслуженного медицинского работника с огромным послужным списком. Однако есть один нюанс: еще до решения комиссии Ольга Перова покинула должность главврача.

Действительно, Ольга Яковлевна более 15 лет возглавляла КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1». Но с 8 апреля 2021 года обязанности главврача исполняет Сергей Аириней, ранее занимавший должность главного врача станции скорой помощи города Артёма. Как пояснили в учреждении, Ольга Яковлевна добровольно покинула эту должность в связи с возрастом и высокой нагрузкой.

Окончательное голосование за признание Ольги Перовой «Почетным гражданином» пройдет в городской Думе в конце апреля. Фото: dumavlad.ru

Но совсем уж уходить на заслуженный отдых Ольга Перова не спешит. Как выяснилось, сейчас «отличник здравоохранения» находится в процессе оформления на новую должность - руководитель Центра компетенций на базе Перинатального центра.

Кандидатуру Ольги Перовой выдвинул коллектив поликлиники №1, а поддержали еще четыре организации: Тихоокеанский государственный медицинский университет; Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Фрунзенского района Владивостока; Совет Ветеранов Торгового порта, а также ПАО банк «Приморье». Также письмо в поддержку направил председатель Законодательного Собрания Приморского края (ЗСПК). В письмах в поддержку подчеркивается, что с Ольгой Перовой поликлиника добилась немалых успехов по снижению смертности и внедрению современных медицинских технологий. А в 2014 году поликлиника №1 была внесена в официальный реестр каталога «Лучшие медицинские учреждения РФ».

Биография самой Ольги Яковлевны тоже впечатляет. Перова работает в здравоохранении с 1969 года, начинала санитаркой родильного дома № 4 Владивостока. За свою карьеру успела поработать участковым врачом, пульмонологом, аллергологом, терапевтом. В 1982 году возглавила терапевтическое отделение поликлиники № 2, с этого момента начался карьерный рост уже как талантливого управленца. За эти годы Ольге Яковлевне неоднократно присуждались грамоты и благодарности от губернатора, ЗСПК, администрации и Думы Владивостока. Общий стаж кандидата на высокое звание — 43 года.

Этих заслуг, по мнению комиссии, хватило, чтобы обойти таких кандидатов, как директор МБУ «Содержание городских территорий» Константин Цыбулин; заслуженный тренер РФ Александр Аксенов; заслуженный художник России Эдуард Барсегов; заслуженный учитель России Галина Шаврина; президент Фонда «Артэтаж» Александр Городний; президент «Дальневосточной ассоциации морских капитанов» Петр Осичанский; мастер спорта СССР по боксу Александр Ткачук. Фамилии кандидатов назывались даже не в алфавитном порядке, однако комиссия на них практически не реагировала, словно все ждали последнюю – Ольга Перова – за которую вверх поднялось восемь из девяти рук.

Комиссия Думы на фамилии других кандидатов почти не реагировала, словно все ждали последнюю – Ольга Перова. Фото: dumavlad.ru

Не подняла руку только депутат Наталья Кочугова, которая после этого написала: «Иначе как фарсом данное мероприятие не назовешь, и мне даже стыдно, что я принимала в нем участие и приглашала на него людей».

Не поддержала скоропалительное решение только депутат Наталья Кочугова Фото: dumavlad.ru

Ольга Перова, безусловно, достойна звания, но система определения достойных вызывает все больше вопросов у общества. Многие присутствующие на заседании комиссии, где принимается такое важное решение, считают очевидным, что это решение было принято заранее. Ведь комиссия нужна для того, чтобы рассмотреть кандидатуры, заслушать представителей, обсудить и решить. Когда все это происходит заранее, кулуарно, а заседание проводится для галочки, само звание начинает тускнеть. А ведь почетным быть почетно.

Окончательное голосование за признание Ольги Перовой «Почетным гражданином» пройдет в городской Думе в конце апреля .