Часть таинственного туннеля в центре Владивостока, который изучали музейщики, оказалась уничтожена

Строители уничтожили часть таинственного туннеля под центральной площадью Владивостока, которую так и не успели изучить работники музея им. Арсеньева. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ.

Часть таинственного туннеля под центральной площадью Владивостока, который вчера начали изучать сотрудники музея им. Арсеньева, сегодня оказалась уничтожена. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в социальных сетях.

Сегодня, 14 апреля, появилась информация, что раскопки в месте обнаружения туннеля приостановлены, однако оказывается, с момента вчерашнего визита сотрудников музея им. Арсеньева часть находки все же была уничтожена. Речь идет о дренажном канале, идущем в сторону бухты Золотой Рог.

Уничтожение этой части выглядит немного странным, особенно учитывая, что историки сразу обозначили - одного дня на изучение находки им явно недостаточно.

– Сейчас необходимо ставить вопрос о проведении дальнейшего исследования, так как обследование территории не было произведено полностью, не было и согласования с Инспекцией по охране объектов культурного наследия, которое необходимо в рамках исполнения №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия», – поделились специалисты Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева на официальной страничке в сети.

Вместе с туннелем был уничтожен и слой из красного кирпича, при осмотре которого эксперты говорили, что он почему-то лежит неравномерно. Отметим, что вторая часть находки - тоннель, ведущий в сторону ГУМа - действительно не тронута. По всей видимости, историкам предстоит работать именно с тем, что осталось от дренажной системы.

ПО ТЕМЕ

Строители фонтана во Владивостоке приостановили раскопки в месте обнаружения старинного туннеля на площади

Дореволюционный объект уже посетили эксперты и фотографы. Предлагаем интерактивную экскурсию в подземелье [фото, видео]

Стало известно, что за таинственный туннель разрыли строители фонтана на главной площади Владивостока

Эксперты просят приостановить работы, чтобы обследовать историческую находку [фото, видео]

На центральной площади Владивостока разрыли котлован. Здесь планируется построить «сухой» фонтан

Места для массовых мероприятий практически не осталось (фото)

Строители фонтана на площади Владивостока откопали подземный ход

Куда ведет каменный тоннель, неизвестно: дорогу преграждает осыпавшаяся земля (видео)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Аквадискотека в центре Владивостока: как будет выглядеть пешеходный фонтан на площади

Мэрия столицы Приморья представила компьютерную визуализацию будущего объекта (видео)