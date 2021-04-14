«Он обречен на погибель»: истощенный дельфин приплыл умирать на побережье Владивостока

Эксперты полагают, что дельфину около 15 лет. Фото: принтскрин видео.

14 апреля на побережье Владивостока нашли дельфина, который оказался в заточении на мелководье в районе станции Океанской. Сперва полагали, что животное застряло на отмели и не может самостоятельно выбраться на глубину. Приморец, который обнаружил дельфина, начал трубить во все инстанции, чтобы спасти млекопитающее.

- Спустя время на подмогу прибыли ветеринар и дрессировщик дельфинов, которые обследовали млекопитающее и резюмировали, что оно находится в тяжелом состоянии. Дельфин не только истощен, он еще и болен, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Андрей Антипов. – Эксперты сказали, что ему лет 15. В среднем они живут 20-25 лет, поэтому его можно считать взрослой особью. Самец. Ветеринар сказал, что скорее всего у него инфекция. Мы дождались городских спасателей, чтобы не бросать дельфина. В итоге они на лодке отвезли его на глубину и отпустили.

Наряду с тем, как в сети появилась новость о чудесном спасении дельфина, проскочила информация о том, что у этого дельфина нет никаких шансов на выживание. Якобы животное обречено на погибель и ему уже не спастись.

- Я прибыл на место тогда, когда дельфин уже был на глубине. В это время на берегу было большое количество людей, - рассказывает «Комсомолке» Сергей Рязанов, ученый ДВО РАН. – Делать выводы я могу лишь по снимкам и видео. Судя по ним, это дельфин-белобочка. Выводы на счет возраста сделать не могу, так как они в принципе небольшого размера. По материалам, снятым очевидцами, действительно, создается впечатление, что дельфин в тяжелом состоянии и сильно истощен.

По словам Лора Белоиван, директора реабилитационного центра «Тюлень», у дельфина практически нет шанса на выживание, он обречен. «Дельфины живут в воде, а умирают на суше» - отметила эксперт. Дмитрий Лисицын, председатель общественной организации «Эковахта Сахалина», подтвердил, что состояние дельфина критическое, а шанс на выживание – призрачный.

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