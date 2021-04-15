«Новая кормушка, ловят всех». Во Владивостоке автомобилисты могут лишиться прав из-за оплошности дорожников

ГИБДД проверяет соблюдение закона Фото: Милана СОКОЛ

Ох уж эти дорожные знаки во Владивостоке... их крадут с перекрестков, сносят во время ДТП, разрисовывают, переворачивают, или попросту устанавливают неправильно. А это в корне может поменять всю схему движения и сделать из любого нарушителя. Как и произошло в этом случае.

Весьма занятными наблюдениями в социальных сетях поделились жители Владивостока. Те, кто часто пользуется объездной дорогой «Нефтеветка – мыс Кунгасный», призванной разгрузить город, заметили вопиющее несоответствие одного из знаков. Напомним, движение на узкой трассе реверсивное – с утра дорогой пользуются все, кому нужно попасть в город, начиная с 16:00 – желающие уехать в обратном направлении, на «Моргородок» и далее. Накануне многих водителей ждал сюрприз в виде полицейской проверки, при этом особо неудачливые нарвались на штрафы.

Дело в том, что на дороге стоят знаки, которые должны регламентировать движение, чтобы не возникло путаницы. А для временного разграничения заботливо установлена информационная табличка. Вот только, если присмотреться, очередность установки абсолютно разная, хотя от этого напрямую зависит вся схема движения. Так, проезду от «Моргородка» до Кунгасного ничего не мешает. Точнее, препятствий нет в определенное время. На знаке указанно одностороннее движение и запрет двигаться в этом направлении с 16:00 до 6:00. Соответственно все остальное время можно.

Занимательные ПДД. Фото: Facebook/Эдик Рябкин

Вернуться же с Кунгасного, судя по знаку, нельзя. «Кирпич», установленный в самом верху, в принципе запрещает проезд. А информационная табличка и знак одностороннего движения попросту регламентирует время этого самого движения. Нарушение правил наказывается штрафом от 500 рублей. В худшем случае водителю грозит до 6 месяцев лишения прав.

Не исключено, что дорожники попросту не перевесили знаки после ремонта на данном участке, который проводили несколько раз за короткий промежуток времени.

– Знак просто неправильно висит. Расположение должно быть точно такое же, как и на втором. Сегодня уточняла у ГАИ, которые стояли и ловили всех уже на выезде в сторону Кунгасного, как раз у первого знака. Смешно, но на вопрос: «Кто же его перевесить должен», они просто развели руками, – с недоумением поделилась в сети горожанка.

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