Дети, рожденные во Владивостоке, могли стать донорами органов за рубежом?

Источники уверяют, что детей планировалось вывезти из страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В интернете и ряде приморских СМИ появились шокирующие данные о 12 новорожденных детях, которых планировалось вывезти из страны. Малыши, якобы зачатые с помощью ЭКО от граждан КНР, по одной из версий могли стать донорами органов. По данным инсайдеров, все крохи появились на свет от суррогатных матерей в нескольких роддомах Владивостока.

Как сообщает телеграм-канал «Сила в правде», ссылаясь на собственные источники, в ЗАГСы Приморского края поочередно обратились 12 иностранных граждан, чтобы записать младенцев на себя. Естественно, подобная активность спровоцировала много вопросов и клубок начал распутываться. По информации источника, всех детей изъяли, чтобы защитить их от вывоза за границу и возможной последующей трансплантации органов.

Информация – мягко говоря пугающая. «КП-Владивосток» первым делом обратилась в МВД, чтобы удостовериться в ее подлинности. В пресс-службе отметили, что подобные данные не распространяли, пообещав все еще раз перепроверить.

Изначально сообщалось, что детей изъяли прямо из роддома. "Информация фейковая и не соответствует действительности", – однозначно заверила представитель учреждения. Так что подробности этого резонансного дела еще только предстоит выяснить.

Стоит отметить, что суррогатное материнство в России - большая проблема, с которой только предстоит разобраться. Гонорар зависит от возраста и физического состояния женщины и ребенка. Но в целом процедура не из дешевых, расценки в среднем начинаются от миллиона рублей. При этом законом до конца не регламентированы все аспекты и впросак может попасть, как сама роженица, оставшись без денег с чужим ребенком на руках, так и клиент, если биологическая мать не захочет отдавать малыша. Ну, а случаи торговли детьми, к сожалению, бывают во всем мире.