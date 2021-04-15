От любви до поджога один шаг. Задержан мстительный житель Артема, едва не погубивший в огне девушку с 4-летним малышом

Мужчина скрылся с места преступления, но оперативники его вскоре задержали. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Артема, которого следствие обвиняет по статье: «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога».

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение предполагаемого правонарушителя. 33-летний житель Артема был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, что случилось все в начале апреля, когда к оперативникам поступило сообщение о пожаре в доме №86 на Кирова. На место выезжали следователи и сотрудники МЧС. К счастью, возгорание удалось потушить, и никто в результате происшествия не пострадал. Но вот сам поджигатель скрылся с места преступления.

В сети тогда активно распространилось видео пожара информация, что ЧП – результат семейной ссоры. По словам очевидцев, женщина после конфликта с мужчиной забрала ребенка и спряталась от него в квартире соседей. А приморец выбрал такой странный способ отомстить возлюбленной. После того, как поджигателя нашли и доставили в полицию, он сам во всем сознался.

- Мужчина рассказал, что накануне поругался с бывшей сожительницей и решил ей отомстить. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он купил бензин и пришел к дому, где проживает женщина с четырехлетним ребенком, - отмечают в полиции. - Со слов задержанного, он знал, что в квартире в это время никого нет. Злоумышленник облил горючей жидкостью балконную дверь и поджег ее.

Пожар повредил балконную дверь и фасад здания. Ущерб был оценен в 60 тысяч рублей. Теперь мстительному дальневосточнику грозит до пяти лет лишения свободы. Пока же в его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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