Минобороны выплатит моральный ущерб матери срочника, которого довели до самоубийства в Приморье

Стас хотел служить и связать свою жизнь с армией, но все закончилось трагедией. Фото: личная страница Станислава в сети.

Минобороны РФ выплатит моральный ущерб Светлане Латюк, матери срочника, которого издевательствами и унижениями довели до самоубийства в воинской части Уссурийска. Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда удовлетворила кассационную жалобу женщины и отменила решение, принятое судами трех инстанций, о возмещении ущерба с осужденного по этому уголовному делу офицера.

- Я считаю, что тут должна работать одна простая истина – мы в ответе за тех, кого приручили. Профессионализм адвоката и моя настойчивость сделали свое дело. То, что суд согласился с нами и передал на повторное рассмотрение взыскания морального ущерба с Минобороны – прецедент. В большинстве случаев военнослужащие сами отвечают за свои преступления и выплачивают деньги, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Светлана Латюк, мама погибшего срочника. - Но это в корне неверная позиция, и я рада, что нам удалось это доказать и добиться такого решения.

В последующем все материалы дела направят в Уссурийский гарнизонный суд. Ранее сумма морального ущерба, которую платил осужденный офицер, была 2,1 миллиона рублей. Сколько придется заплатить ведомству – пока неизвестно. Окончательная цифра станет известна после повторного рассмотрения дела в Приморье.

Напомним, что тело 18-летнего срочника Станислава Куземы нашли на полигоне в селе Сергеевка без признаков жизни в конце марта 2019 года. Следователи тогда вынесли страшный вердикт – суицид. Новость о том, что сына больше нет в живых, мама узнала по телефону. Отправляя ребенка из Магнитогорска служить на Дальний Восток, женщина и не могла представить, что все закончится трагедией, которую она никогда не забудет.

По факту смерти срочника было возбуждено уголовное дело. Началось расследование. Сперва обвинения в совершении преступления выдвинули только Евгению Хомякову, 36-летнему старшему лейтенанту. Как оказалось, у Станислава был конфликт с военнослужащим. По словам свидетелей, лейтенант не давал срочнику спать и есть, бил его, оскорблял его честь и достоинство. В приговоре суда отметили, что суициду предшествовали психическое и физическое насилия, психофизическое истощение, болезненное состояние психики – невроз и, как следствие, депрессия из-за которой он решил покончить с собой. Решение представителя Фемиды – 6 лет колонии строгого режима и лишение звания.

История приняла новый оборот, когда выяснилось, что на скамье подсудимых должны были сидеть два человека, а не один. Вторым фигурантом был капитан Соболевский. Следствию удалось доказать, что тогда еще он, будучи начальником по воинскому званию и должности, в течение нескольких месяцев допускал в отношении своего подчиненного действия, которые выходили за рамки дозволенного. Срочник Станислав работал в ночное время, вообще не отдыхал и выполнял чужие задания. Однако приговор в отношении Соболевского в марте 2021 года смягчили, приговорив его к условному сроку. Но и это решение может быть не окончательным, ведь мама, убитая горем после потери сына, намерена до конца бороться за то, чтобы виновные в смерти ее ребенка сидели за решеткой.

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