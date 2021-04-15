Музыка, цепляющая за струны души

Юбилейный фестиваль открылся звуками знаменитой «Кармины Бурана». Фото: Дарья Наумец

Прекрасным и волнующим душу произведением «Кармина Бурана» был открыт юбилейный XXX фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» 9 апреля в Приморской краевой филармонии. Первое отделение концертной программы в исполнении Тихоокеанского симфонического оркестра, Академического хора ДВФУ и двух прекрасных солистов произвело огромное впечатление на зрителей. Несмотря на то, что стихотворения написаны на латыни, гости музыкального форума смогли прочувствовать каждое мгновение.

- Открытие получилось очень ярким, эмоциональным и насыщенным. Таким открытием, которым и должно быть открытие фестиваля. Это музыка, которая цепляет за душу, за струны каждого человека в зале: и слушателей, и музыкантов, - поделился впечатлениями художественный руководитель и главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра Анатолий Смирнов. - И то, что нам помог хор ДВФУ под руководством Елены Петуховой, это просто замечательно. Хор очень высокого уровня, и для нас выступать с ними просто удовольствие. У нас было две совместные репетиции, и все получилось слаженно, интересно, мощно и красиво.

Анатолий Смирнов. Фото: Дарья Наумец

Дирижер подчеркнул, что замечательное произведение Карла Орфа имеет большое влияние на каждого человека. Соединить стихи поэта тринадцатого века и музыку композитора двадцатого века было крайне удачной идеей, исполнение которой погружает окружающих «в глубину веков». Музыка и текст созвучны и позволяют «вибрировать» душе каждого, кто слышит их.

- Вся кантата уровня музыкальных шедевров, - резюмировал Анатолий Смирнов и добавил, что главная сложность этого произведения заключена в эмоциях и настроении, в которые надо перевести нотный текст.

Согласна с коллегой и заслуженный работник культуры России и руководитель Академического хора ДВФУ Елена Петухова.

Елена Петухова. Фото: Дарья Наумец

- Открытие получилось очень удачным, очень грандиозным! Поставить такое произведение на открытие юбилейной «Дальневосточной весны» - правильное решение. Эта музыка слушаема, привлекательна и интересна. Свежа. Я была в зале и видела, что зрители смотрели на одном дыхании, они удивлялись и получали потрясающие впечатления, - сказала Елена Петухова. - Это такая мощь. Это картины из жизни и они касаются всех. Поэтому и со смысловой, и с музыкальной точек зрения все было подано удачно.

Собеседница отметила, что подготовка была серьезной, так как «вокальная музыка для хора - это очень сложно». Однако певцы отлично справились с задачами и с удовольствием исполнили «любимую музыку». Елена Петухова добавила, что коллектив еще порадует гостей фестиваля, так как у них запланирован сольный концерт 23 апреля, который приурочен к 20-летию Академического хора.

Прекрасно исполнили свои партии солист Мариинского театра (Приморская сцена), лауреат международных конкурсов Дмитрий Неласов (баритон) и лауреат международных конкурсов Анна Гамова (сопрано). Тексты написаны на латинском языке, но это лишь добавило таинственности и красоты представлению, которое развернулось перед гостями филармонии.

Кантата Карла Орфа - произведение спорное, так считали в 1937 году, когда его впервые исполняли. Автор положил на свою музыку средневековую поэзию, тексты были взяты из старинного манускрипта, составленного еще в тринадцатом веке и случайно обнаруженного в 1803 году в одном из монастырей в Баварии. Оригинальное название сборника не сохранилось, поэтому хранитель библиотеки Иоган Шмеллер при издании дал его сам - Carmina Burana, что означает «Песни Бойерна».

Во второй части концерта была исполнена Серенада для струнного оркестра ор. 48 Петра Чайковского, поражающая своей легкостью и нежностью. Зрители с большим откликом встретили и это произведение.

Всем участникам и коллективам, выступившим на открытии юбилейного музыкального фестиваля, вручили дипломы участников и пообещали насыщенную и красивую программу на все остальные дни «Дальневосточной весны».

- «Дальневосточная весна» - это ежегодное крупнейшее событие не только города Владивостока, но и всего Дальневосточного региона. Известные музыканты России, Японии и Кореи в течение двух недель дарят настоящий праздник поклонникам высокого искусства, - обозначила министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова. - Уверена, что все дни фестиваля восхитят зрителей безупречным художественным вкусом, блистательным исполнительством, мастерством и богатым репертуаром.

В этом году фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» продлится с 9-го по 24 апреля. Закроет такое масштабное событие концертная программа «Гении. Сергей Прокофьев и Иоганнес Брамс» в исполнении Тихоокеанского симфонического оркестра при участии лауреата международных конкурсов Ивана Кулиговского (фортепиано).