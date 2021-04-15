Хоровое искусство передают поколениям

Мероприятие знакомит общество с русской хоровой музыкой уже пять лет. Фото: пресс-служба Владивостокской епархии

Фестиваль русской хоровой музыки «Русь всепетая», организованный Приморской краевой автономной некоммерческой организацией «Центр русской культуры» при поддержке департамента внутренней политики региона, собрал в этом году 35 хоровых коллективов из 11 муниципалитетов Приморья.

Всего в форуме «Русь всепетая» приняли участие более 300 музыкантов. 9 апреля они выступили на сцене Пушкинского театра с итоговым концертом-конкурсом. Фестиваль посетили митрополит Владивостокский и Приморский Владимир и епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии. Стоит отметить, что митрополит Владимир, по благословению которого проведен форум, редко посещает какие-либо общественные мероприятия, однако в этот раз он не смог остаться в стороне.

Участниками концерта стали как взрослые, так и детские хоровые коллективы из разных образовательных учреждений, фольклорных групп и храмов Владивостока. Также свой вклад в мероприятие внес ансамбль русской духовной музыки «Узорика», приехавший в столицу Приморья из Москвы. Гости за несколько часов до итогового концерта провели мастер-класс по исполнению древней хоровой музыки и передали свои знания молодому поколению.

В ходе фестиваля хоровые коллективы исполнили фольклорные песни и духовные песнопения. Московские гости порадовали присутствующих знаменным распевом - это основной вид древнерусского богослужебного пения, которое в настоящее время переживает свое возрождение.

- Прошло все прекрасно. Митрополит Владимир высоко оценил способности наших хоровых коллективов. Смысл мероприятия в преемственности, в том, чтобы передать молодому поколению глубинные знания в области хорового искусства, - обозначила президент Центра русской культуры Галина Алексеева.

Галина Алексеева. Фото: из личного архива

Лауреатами первой премии фестиваля «Русь всепетая» стали девять коллективов. Первые три места заняли народный ансамбль русской песни «Прялица» (Большой Камень), Академический хор ДВФУ (Владивосток) и образцовый ансамбль народной песни и русских народных духовых инструментов «Вишенка» (Чергиговский район).