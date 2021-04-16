«Чертенок на адском мопеде». Во Владивостоке пируэты подростка на встречной полосе закончились возгоранием авто и травмами 4 человек

Подросток устроил серьезное ДТП на острове Русский. Фото: Instagram/dps_vl

Показательная история о безрассудстве взрослых и глупой отваге подростка развернулась на острове Русский во Владивостоке. 16-летний водитель мопеда, претендующий на премию Дарвина, едва не отправил на тот свет сразу трех человек. Ущерб за уничтоженную чужую машину теперь предстоит выплачивать родителям юного лихача.

Участники и очевидцы аварии рассказали в сети, как развивались события. Honda Accord под управлением молодого водителя, который только месяц назад получил права, двигалась со стороны города вглубь острова. В машине помимо 21-летнего владельца находились еще двое пассажиров. Беспечная поездка прервалась в районе поселка Аякс, когда перед машиной возник мопед, несущийся «против шерсти».

– Да не просто появляется, а гнал на мопеде, встав на козла, словно маленький чертенок на своем адском дырчике из преисподней, – отмечают свидетели.

А дальше события развивались, как в боевике. Явно не ожидая подобной встречи, водитель Accord попытался уйти от столкновения с двухколесным транспортом. Но то ли маневр был слишком резкий, то ли рулевому попросту не хватило опыта, машина вылетела с дороги и несколько раз перевернулась. Задев мопед, автомобиль еще и загорелся. Пока ошарашенные участники аварии пытались выбраться из авто, очевидцы помогали сбить пламя.

При столкновении с мопедом автомобиль загорелся. Фото: Instagram/dps_vl

Как уверяют свидетели, виновник аварии сломал предплечье, но даже это не помешало подростку снимать результаты своего «подвига» на камеру мобильного телефона.

– В результате ДТП пострадали четыре человека: сам 16-летний водитель мопеда и экипаж Honda Accord. Срочная помощь медиков понадобилась 21-летнему пассажиру авто, его госпитализировали. Остальным назначили амбулаторное лечение, – прокомментировала пресс-служба УМВД Приморского края.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту учетной аварии. В отношении подростка составлены протоколы за езду без прав, движение по встречной полосе и нарушение ПДД, которое привело к травмам людей. Очевидно, что в силу юного возраста, отвечать за проделки сына придется его родителям. Кроме того, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей мать или отец, подарившие ребенку смертельно опасную игрушку, будут вызваны на комиссию по делам несовершеннолетних.

В аварии пострадали 4 человека. Фото: Instagram/dps_vl

Полиция напоминает, что мопед несмотря на свои габариты и небольшую мощность, является средством повышенной опасности. Для управлением двухколесным транспортом необходимо пройти обучение и получить права категории «М». Кстати, за передачу управления лицу, не имеющему водительского удостоверения, грозит штраф 30 тысяч рублей. В этом случае все расходы лягут на семью юного гонщика.

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