«Город рушится, оставляя руины»: сильный ветер снес постройку, повалив ее на припаркованные машины в Приморье

Прокуратура уже начала проведение проверки. Фото: instagram/tvoy_lesozavodsk

ЧП случилось в центре Лесозаводска 16 апреля. Сильный ветер снес строение, которое находилось в процессе демонтажа. Как сообщают местные жители, здание накренилось после того, как строители забросили его разбор на полпути. Приморцы предупреждали о том, что не стоит горожанам подходить к нему близко, ведь это чревато трагедией. Они словно заранее прогнозировали такой исход. ЧП не заставило себя долго ждать. Строение снесло, как карточный домик, а его части повалились на припаркованные рядом со зданием машины.

Строение рухнуло как карточный домик. Фото: instagram/tvoy_lesozavodsk

«Город рушится, оставляя руины», «машина моей сестры под завалами», «рядом как раз хорошие эксперты, где нотариус, помогут подготовить документы для суда», «это было ожидаемо» - пишут пользователи сети.

Как сообщают местные жители, это было строительство входа в детский парк, которое не завершили много лет тому назад. Застройку забросили, в итоге она стала ветхой, поэтому было принято решение о демонтаже. Однако про нормы безопасности здесь вероятно позабыли. А сильный ветер, который уже несколько дней властвует в Приморье, сделал свое – снес все, что осталось от здания, и превратил это в руины.

По данным «Примгидромета», максимальный поры ветра в Лесозаводске был 17 метров в секунду в районе 14 часов. Как раз примерно в это время и рухнула арка.

В процессе демонтажа строение накренилось. Фото: instagram/vseobovsem_lesozavodsk

Судя по снимкам, пострадало не меньше трех машин. К счастью, никто из людей не находился в момент обрушения возле здания. Помощь сотрудников МЧС не понадобилась.

По предварительным данным, пострадали три машины. Фото: instagram/tvoy_lesozavodsk

По факту случившегося прокуратура Приморья уже начала проведение проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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