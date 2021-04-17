Заковали в цепи и привязали к кровати: история ужасов по-приморски

Похитители были давно знакомы со своей жертвой. Фото: Виктория МИНАЕВА

Отдых в райском месте обернулся настоящей историей ужасов для двух жителей Приморья. Парень и девушка сначала бесследно исчезли, а после – их безжизненные тела обнаружили правоохранительные органы острова Пхукет. Предшествовало всему этому похищение. Одного из фигурантов уголовного дела задержали почти сразу, второму удавалось скрываться целых семь лет. Подробности – в материале «Комсомолки».

Все случилось далекой весной 2014 года. В полицию с заявлением о пропаже брата обратилась жительница Приморья. По ее словам, родственник отправился на отдых на остров Пхукет Королевства Таиланд. Там его похитили неизвестные, на связь брат выходить перестал.

После обращения девушки специалисты возбудили уголовное дело по факту похищения человека. Следователи скоро установили лиц, причастных в случившемуся. Ими оказались два россиянина. Одного из них удалось задержать почти сразу. Он то и поведал сотрудникам страшную историю похищения приморца.

В марте 2014 года подозреваемый отдыхал на острове Пхукет. Там же отдыхал и его знакомый, который вскоре стал жертвой похищения. Заманить пострадавшего не составило труда – молодые люди были хорошо знакомы, поэтому пропавший приморец с доверием отнесся к предложению посмотреть интересующую его виллу. В доме уже находился подельник, и вместе они скрутили парня, надели на него наручники и посадили на цепь. Целю сего перфоманса было получение от пострадавшего 100 тысяч долларов США.

Похитители заранее придумали рабочую схему: парень должен был перевести на счет своей спутницы деньги, а она – принести их на виллу и отдать злоумышленникам. Для этого преступники аналогичным способом похитили и девушку, привезли в дом и привязали цепью к кровати.

Условия злоумышленников приморцы выполнили, вот только свободы взамен не получили. Вместо этого похищенный парень получил несколько раз по голове. Удары были такой силы, что пострадавший скончался. Тело его попросту спрятали в джунглях – там, где тяжело будет найти.

Девушку похитители еще какое-то время держали в гостиничном номере. По предварительной версии следствия, один из обвиняемых и вовсе изнасиловал ее. Спустя несколько дней после похищения ребята оставили потерпевшую в гостинице и скрылись. Чуть позже безжизненное тело несчастной девушки нашли сотрудники полиции.

Чтобы установить истину по резонансному уголовному делу местный следователь даже попросил помощи у компетентных органов Королевства Таиланд, подготовив международно-правовой запрос.

Вскоре после страшного происшествия, один из фигурантов, тот, который и заманил пострадавшего на виллу, нашелся. Сотрудники полиции задержали Андрея Забелина. Спустя четыре года он предстал перед судом, а в марте 2020 года получил обвинительный приговор и лишение свободы сроком на 19 лет. Его подельник – Александр Новичков, все это время успешно скрывался. Его даже объявили в федеральный и международный розыски. Вместе с тем, ему заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В апреле 2021 года второго подозреваемого удалось задержать. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю. Семь лет преступник скрывался от закона. Нашелся мужчина в Пензе, на съемной квартире. Уже в ближайшее время его доставят во Владивосток, где пройдет суд, а после станет известно, какое наказание ждет душегуба. Обвинение в инкриминируемых преступлениях, а это похищение человека, вымогательство, незаконное лишение свободы, убийство, а также изнасилование, предъявлено очно. Расследование уголовного дела продолжается.

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