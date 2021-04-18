Участник лыжных гонок на Камчатке насмерть разбился о дерево

Сложный участок трассы мало кому удалось покорить. Фото: Артем КИЛЬКИН

На Камчатке во время лыжных гонок произошла страшная трагедия. Один из лыжников не вошел в поворот и врезался в дерево. Удар стал роковым для мужчины, который скончался от полученных травм там же. Момент столкновения очевидцы успели заснять на камеру мобильного телефона.

Все случилось в воскресенье, 18 апреля. На стадионе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском днем проходила гонка «Авачинский марафон». Во время забега на дистанции 30 километров один из участков оказался слишком крутым и сложным для преодоления. Многие спортсмены, выезжая из поворота на большой скорости, не удерживались на ногах.

Для одного из лыжников маневр стал смертельным: мужчина буквально вылетел с трассы, врезавшись прямо в дерево. Удар был слишком сильный, от полученных травм спортсмен скончался на месте.

По предварительной информации, мужчине было 56 лет. Когда-то давно погибший переехал из Краснодара на полуостров.

В обстоятельствах случившегося теперь предстоит разбираться компетентным органам.

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