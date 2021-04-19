Эвакуируют повсеместно. Масштабная волна борьбы с паровкой во дворах накрыла Владивосток

Во Владивостоке уверенно борются с нарушителями парковками. Фото: Милана СОКОЛ

Пожар на Нейбута во Владивостоке, во время которого погибли двое детишек, обнажил старую мозоль – отсутствие нормальных стоянок и невозможность проезда спецтраспорта к месту ЧП. Именно минуты промедления в запаркованном дворе многоэтажки могли стоить жизни двум малышам. Сразу после трагедии в сеть просочился список с самыми проблемными точками на карте города. Местные власти и ГИБДД начали масштабную эвакуацию авто прямо со дворов. Буквально сегодня появился промежуточный итог зачистки – в числе нарушителей оказались 107 местных жителей, при этом лишь один автомобилист успел снять машину с эвакуатора.

– В связи с трагедией должностные лица Госавтоинспекции Владивостока проводят масштабные рейдовые мероприятия по освобождению проездов на придомовых территориях. На особом контроле стоят порядка сотни зданий и жилых домов. На местах полицейские привлекают к ответственности водителей, паркующих автомобили в нарушение правил дорожного движения, и проверяют наличие свободного проезда пожарной техники на случай экстренных ситуаций, – сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Стоит отметить, что в списке, направленном спасателями в прокуратуру, в числе проблемных участков во Владивостоке оказалась даже парковка возле здания правительства края и недостроенный отель на Корабельной набережной, что уж говорить об обычных домах, которые все чаще вводят в эксплуатацию без необходимого количества парковочных мест.

В МЧС назвали самые запаркованные адреса во Владивостоке. Фото: otvprim.ru.

Полицейские отмечают, что эвакуируют только авто, припаркованные с нарушениями. При этом собственнику машины предстоит заплатить не только штраф за нарушение ПДД, но и раскошелиться за услуги эвакуатора. В среднем необдуманная парковка под знаком или с заездом на тротуар или клумбу в собственном дворе, может обойтись около 6 тысяч рублей.

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