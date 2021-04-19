Россиянин, прославившийся на китайской "Фабрике звезд", оказался выпускником Дальневосточного федерального университета

Поднебесная покорила сердце Владислава в 2010 году, когда он был совсем ребенком. Фото: zhuanlan.zhihu.com

История парня из Владивостока, который без слуха и голоса покорил сердца миллионов китайских фанаток на местном аналоге «Фабрики звезд», удивило многих его соотечественников. Вся эта ситуация кажется невероятной: случайно попал на шоу, согласился отбыть там немного и вылететь после зрительского голосования, но зрители разглядели в нем искреннего человека среди прочих участников, которые на его фоне выглядят искусственно. И теперь - парадокс - парень просит его "освободить", но зрительская любовь дотянула его до финала, который состоится уже на этой неделе.

Откуда же взялся артист Лелуш, а на самом деле русский парень Владислав Иванов? Все, что о нем было известно ранее, - он из Владивостока и учится в Китае.

Как удалось выяснить "Комсомолке", наш герой - выпускник ДВФУ, где учился на специалиста по мировой экономике. Престижная программа предполагала прохождение курса в Мэрилэндском университете, однако молодой человек предпочел штатам Китай, пройдя американскую часть обучения онлайн. Дело в том, что еще в 2010 году, во время отпуска с родителями, мальчик влюбился в Поднебесную и во чтобы то ни стало решил ее покорить.

Поклонники Лелуша называют себя 笋丝 sunsi (от слов "побеги бамбука" и "фанаты") из-за его прически

Курс на Пекин

Летом 2013 года Владислав поехал в Китай на языковые курсы в один из старейших и самых уважаемых университетов страны - Фуданьский университет в Шанхае. Далее, после курсов в Фудане, Владислав взялся за «китайскую грамоту» так упорно, что, когда, по окончании ДВФУ в 2015 году, он снова поехал в Китай, то пошел там «продвинутый курс» языка и аспирантуру в Ляонинском университете, провинция Шэньян. Да уж, целеустремленности парню не занимать.

С тех пор за 6 лет Лелуш сменил несколько сфер деятельности в поиске себя: поработал и моделью, участвовал в каких-то мелких шоу, где, по слухам, его гонорар за один выпуск составлял всего 800 юаней, что примерно равно 8 тысячам рублей. Затем торговал духами и даже преподавал китайский язык. Отсюда и прозвище от поклонников проекта Produce Camp 2021 — учитель Ли.

На проект «Лагерь талантов» он попал в роли переводчика одного из участников из Японии. Шоу изначально планировали интернациональным, пригласили парней из разных стран, но в итоге их оказалось 89, а не 90. Когда выяснилось, что одного не хватает, позвали и русского парня. Тот подумал, что надолго это не затянется, и согласился. И вот он уже в финале шоу, главный приз которого - стать артистом в музыкальной группе из 11-ти человек. Но при этом Владислав пытается дать понять организаторам, что о такой судьбе он мечтал меньше всего.

Немного о личном

Псевдоним Лелуш для шоу Владислав выбрал в честь одного из героев любимого анимэ. Кстати, что-то в нем есть от этого популярного героя. Но для зрителей шоу Лелуш - уникальный человек. Он выбрал стратегию «пассивного сопротивления» правилам, отказался улыбаться под предлогом того, что с приподнятыми уголками губ он выглядит "глупо", его выступления максимально безэмоциональны, но все же рэп на русском и странные танцы подкупили зрителей.

Кроме того Влад прославился своей любовью к айфонам, кошкам (которых безуспешно продавал какое-то время), фитнесу и красивым девушкам. Есть слух, что в компанию Uranus Entertainment, производящую развлекательный контент, он пошел, влюбившись в китайскую красотку.

К сожалению, его желание скорее покинуть проект связано с еще и с таким неприятным фактом, как болезнь матери, которая осталась в России. Однако контракт не разрешает такую поездку, и все, что можно – общение с мамой по телефону члена съемочной группы, да и то изредка. Создатели шоу уверяют, что состояние матери Лелуша на данный момент нормализовалось и ничто не мешает россиянину концентрироваться на вокале и хореографии. К которым, к слову, таланта у него нет, по его же собственному честному признанию.

Фанаты не дадут пропасть

Мнение самого Влада по всей этой ситуации мы пока не узнаем. В социальных сетях он последний раз появлялся в январе, до того, как у него, по правилам шоу, отобрали мобильный телефон. На его официальной страничке в китайской соцсети можно найти лишь «рафинированные» записи о проекте, развлекательные видео и рекламу, ведь занимаются ею создатели этой «фабрики звезд» на выбывание.

Приятно знать, что молодой человек из Владивостока все-таки достаточно неплохо устроился в Поднебесной. Шоу, которое проходит на райском острове Хайнань, закончится 23 апреля, и Лелуш сможет вернуться к реализации своих стремлений — обладая огромной фан-базой создавать собственный бренд одежды в российском стиле. Мы в редакции уверены, что, учитывая «братские» отношения между Россией и Китаем, его ждет в этом большой успех.