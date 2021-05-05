«Пролежал на дне два года»: владельца утопленного во Владивостоке телефона нашли по фото с карты памяти

Чудесная история о том, что иногда море возвращает потерянные вещи. Фото: Сергей Баланов/instagram/dpskontrol125rus

«Я был в шоке, с того момента прошло 2 года. Все это время мой телефон пролежал в воде на дне моря. Я и не думал его уже увидеть. Было очень обидно его потерять, ведь там были очень памятные мне фотографии с путешествий, лагеря и школы. Копий нигде нет. Даже не мог мечтать о том, что когда-то эти снимки вернутся в мой архив. А тут с утра такая новость. Действительно, доброе утро…»

НЫРЯЛ ЗА ОДНИМ КЛАДОМ, НАШЕЛ ДРУГОЙ

Очередная чудесная история, которая началась с обычного поста в сети. Сообщение написал водолаз Александр, который нашел на дне Амурского залива три мобильных телефона. Как оказалось, нырял он целенаправленно за мобильным. Правда, не за этим.

- Четвертого мая мне позвонил мой друг и рассказал о том, что к нему обратился мужчина с просьбой найти телефон на дне моря. Он с супругой третьего мая катался на катамаране на Спортивной набережной в районе самого проката катамаранов, где реконструируют ресторан у моря, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» водолаз Александр. - Мы договорились с этим мужчиной о том, что я возьмусь за поиски его телефона, но обещать ничего не могу, так как море есть море, найти что-то в нем может быть как очень легко, так одновременно и очень сложно, а иногда даже невозможно. Сотовый телефон обладает отрицательной плавучестью и достаточной парусностью, поэтому он не падает на дно как камень, а уходит на дно наискось. Как мы договаривались, я искал пропажу два часа. К моему и его сожалению, нужный телефон я не нашел, а вот нашел три других. Все они лежали в разных местах, на глубине до 3-х метров. Были они без каких-то защитных чехлов.

Телефон находился на глубине трех метров. instagram/dpskontrol125rus

В итоге находкой водолаза стали два «Samsung» и один «Honor». В одном из «Samsung» была карта памяти, которую Александру удалось достать. Приморец отмыл ее, протер и вставил в компьютер. После двух попыток ПК отреагировал. Водолаз посмотрел первое попавшееся фото. На нем молодой человек – предположительно, собственник телефона. Чтобы найти его и вернуть мобильный, Александр обратился в соцсети.

«ВОТ УЖ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ДОБРОЕ УТРО»

На другом конце истории - Андрей, студент МГУ имени Невельского. Он даже не подозревал, что когда-то увидит телефон, потерянный два года назад. Но чудеса случаются.

- Подруга моей девушки отправила мне публикацию с моей фотографией. Особенно страшна была подпись: «Кто знает этого парня - сообщите». Потом я понял, что молодой человек нашел мой мобильный телефон, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Андрей, владелец найденного телефона. - Я тут же написал ему в директ, и мы договорились о том, как он передаст мне мобильный с картой памяти. Пост с моей фотографией и новостью о находке были первым, что я прочитал с утра. Только проснулся. Вот уж, действительно, доброе утро.

Андрей рад, что мобильный нашелся случайным образом. Фото: Предоставлено героем публикации

Два года назад Андрею было 17 лет. Летом они вместе с другом пошли на набережную и решили покататься на катамаранах. Мобильный был в кармане брюк. А дальше – дело техники, а как все мы знаем, гаджетам только дай волю утонуть в море. Парни даже пробовали найти мобильный, но все тщетно. Андрей признается, что сильно расстроился тогда, ведь телефону было всего год. И вот его нашли и подняли со дна.

- Я был в шоке, что еще и карта памяти оказалась целой. Что спустя два года на ней сохранились все фотографии. Там много снимков из путешествий, из лагеря «Океан» и со школы. Они были только на телефоне. Решил, что извлеку фотографии, а сам телефон как память сохраню, - делится Андрей.

Чудеса, и правда, случаются. По словам водолаза Александра, он часто находит на дне моря уже не рабочие гаджеты или часы, проржавевшие якоря от моторных лодок или катеров. Приморец признается, что ему очень жаль, что не удалось найти телефон мужчины, за которым он, собственно, и нырял. Но, как показывает практика, мобильный может обнаружить другой водолаз совершенно случайным образом.

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