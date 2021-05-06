Гоголевская история по-приморски: жительница Владивостока нашла потерянный после нападения вандалов нос статуи Анны Щетининой

На минувших выходных жители Владивостока сообщили о том, что памятник женщине-капитану Анны Щетининой, установленный в одноименном парке на Эгершельде, подвергся нападению вандалов. После случившегося на бюсте не досчитались одной детали – откололся нос.

Тогда пользователи сети говорили о том, что случилось все ночь на 2 мая. О наличии свидетелей случившегося – неизвестно. Но среди приморцев активно распространялось предположение, что такому поведению могло способствовать алкогольное опьянение. Пока часть пользователей сети гадала, кто же мог пойти на такой вандализм, другая задалась вопросом – где же сам нос?

К счастью, отколовшийся кусочек нашла местная жительница, известная в городе писательница Татьяна Таран. Нос лежал недалеко от самой статуи. Почти Гоголевская повесть, но в рамках приморских реалий.

- Да, нос, действительно, найден. Большое спасибо за это Татьяне. Она сохранила скол и передала его в мэрию, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» депутат Надежда Телелюева. – Сначала был вариант самостоятельно восстановить памятник своими силами. Но, поговорив со специалистами, мы поняли, что лучше, чтобы этим занялись эксперты.

Приделать отколотый нос в дождливую погоду невозможно. Поэтому тут еще нужно договориться с небесной канцелярией.

- Нос сейчас находится на ответственном хранении в администрации города. К счастью, нашелся подрядчик, который согласился восстановить бюст памятника Анны Щетининой на безвозмездной основе, - отмечают в беседе с «КП» сотрудники пресс-службы администрации Владивостока. – Они намерены привести памятник в прежний вид при помощи спецсредств, но для этого сейчас нужно дождаться хорошей погоды. Пока неизвестно, что именно случилось со статуей, но, скорее всего, это, конечно, действия вандалов.

Тем временем, приморцы очень надеются на то, что памятник Анны Щетининой в ближайшее время приведут в порядок, а самих вандалов найдут и накажут. Кстати, в уголовном кодексе для таких «умников» предусмотрено наказание: либо штраф – до 40 тысяч рублей, либо лишение свободы – до 3 лет, если преступление было совершено группой лиц.

СПРАВКА

Анна Ивановна Щетинина родилась 26 февраля 1908 года на станции Океанская Приморского края. В возрасте 24 лет получила штурманский диплом, а в 27 лет стала первой в мире женщиной-капитаном дальнего плавания.

Своим первым рейсом в 1935 году она прославилась на весь мир, проведя грузовой пароход «Чавыча» из Гамбурга через Одессу и Сингапур в Петропавловск-Камчатский.

20 марта 1938 Анна Щетинина назначена начальником Владивостокского морского рыбного порта.

Анна Ивановна – автор и соавтор учебников по судовождению, многие годы активный член Комитета советских женщин, председатель Приморского филиала Географического общества СССР, Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Владивостока, Член Союза писателей России, Почетный работник морского флота, Почетный член Дальневосточной ассоциации морских капитанов, Почетный член Международной федерации ассоциации морских капитанов в Лондоне. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Ленина, орденом Отечественной войны 2-й степени, вторым орденом Ленина и медалью «Серп и Молот», медалью «За трудовую доблесть», почетными грамотами.

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