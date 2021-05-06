«Ливень 12 часов подряд»: синоптики рассказали о циклоне с сильными, очень сильными дождями, угрожающими Владивостоку

Май оказался щедрым на осадки. А настроение у месяца крайне нестабильное. То в городе по-летнему жарко и тепло, то местные жители «утопают» в дождевых лужах. И если в четверг, 6 мая, во Владивостоке солнечно и без осадков, это не значит, что так будет до конца недели. Синоптики уже «обрадовали» жителей Приморья о том, что на край надвигается недавно зародившийся активный циклон. Он несет вместе с собой ливни и похолодание.

Вообще ухудшение погоды прогнозируется с 8 по 9 мая. Но на западе и юго-западе региона уже 7 мая пройдут осадки. Правда, небольшие и умеренные. Но рано радоваться, ведь это не единственный циклон, который планирует погостить в Приморье.

- Над приграничными районами КНДР и КНР зародится другой, молодой и активный циклон, который повторит сценарий циклона, обрушившегося на Приморье 5 мая. Только этот циклон будет смещаться немного севернее, над южными районами. К сожалению, именно 9 Мая циклон значительно ухудшит погодные условия в нашем крае, - сообщают синоптики портала «Примгидромета». - Ночью и днем на большей территории снова пройдут интенсивные дожди, к тому же циклон придет вместе с холодной воздушной массой, фон дневных температур воздуха будет невысоким: +7 +15 градусов.

Циклон, разумеется, не обойдет стороной и Владивосток. Прогноз по непогоде в дальневосточной столице тоже оставляет желать лучшего.

- В ночь на 9 мая во Владивостоке ожидаются сильные и очень сильные дожди. Начнется все с кратковременных осадков вечером 8 мая и продолжится уже интенсивными в ночь на 9. Днем в городе облачно, преимущественно без осадков, но велика вероятность кратковременных дождей, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». - Днем воздух прогреется максимум до +14 градусов.

По словам Марины, во время непогоды 5 мая в некоторых районах Приморья выпало до 43 миллиметров осадков, на юго-востоке – до 77 миллиметров. Так вот, грядущий циклон, по предварительным данным, принесет такое же количество осадков.

Десятого мая дожди ослабят свою хватку, и осадков в крае станет намного меньше. Да и их интенсивность тоже подутихнет.

По данным синоптиков портала «Примгидромет», 11 и 12 мая пока в континентальных районах региона будет теплеть, на побережье прогнозируется похолодание.

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