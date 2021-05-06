Они были обречены. В Приморье полицейские спасли енота-альбиноса и дальневосточного кота, заточенных в колодце

Добрая история со счастливым финалом произошла в Ханкайском районе Приморского края. Ежедневный обход территории полицейскими закончился спасением сразу двух редких животных, которые провалились в дренажный колодец. Без помощи человека звери были обречены на погибель. Выбраться из пятиметровой западни самостоятельно они попросту не могли.

Во время будничного обхода заброшенной военной территории вблизи села Новокачалинск полицейские сделали весьма неожиданную находку в старом дренажном колодце. На дне инженерного сооружения старший инспектор по делам несовершеннолетних Евгений Маруфов заметил отблеск глаз и светлый силуэт в темноте.

– Сначала даже подумал, что человек провалился. Стал заглядывать, а там какое-то животное шевелится. Пригляделся, позвал напарника, рассмотрели, что рядом сидит еще один зверек. Оказалось, что это дальневосточный кот и енотовидная собака. Увидев нас, они вдвоем забились в угол. Попытались сначала достать их длинной палкой, но глубина колодца метров 5, не вышло. Нашли сломанное дерево, спустили в колодец и отошли, надеясь, что, хотя бы кот сможет выбраться. Но, видимо, они находились там давно и просто обессилили, – рассказал «КП-Владивосток» Евгений Маруфов.

Понимая, что животные могут погибнуть, полицейские решили не медлить. Правоохранители позвонили местному участковому и раздобыли складную лестницу. Заручившись поддержкой своего коллеги – старшего лейтенанта полиции Евгения Артюхина, инспектор по делам несовершеннолетних спустился в колодец.

– Когда залез, кот от страха очень высоко подпрыгнул, неожиданно набравшись сил. Чтобы он меня не расцарапал, накрыл его курткой, он немного успокоился. Наверху уже осмотрели не пострадал ли он. По активности и боевому настрою было понятно, что он в порядке. В общем поговорили с ним по душам и отпустили, – шутит полицейский.

Вызволить второго узника было уже проще. Енотовидная собака, или как его называют уссурийский енот, в отличие от кота, вел себя максимально спокойно. Почуяв опасность, зверек редкого окраса, грубо говоря, притворился мертвым. Оказавшись на свободе, альбинос элегантно удалился.

После такого доброго поступка полицейские закрыли колодец, чтобы от греха подальше больше в него никто не провалился.

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