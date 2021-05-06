Ключ к навесу: строители уникального для портов Дальнего Востока защитного сооружения готовы к монтажу

Строители первого в портах Дальнего Востока навеса установили ключ-кондуктор на центральной вспомогательной башне. Тем самым, выполнив последний этап работ перед началом монтажа элементов самой крыши над зоной выгрузки железнодорожного фронта. Работы идут в рамках программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку.

Как сообщил главный инженер компании-подрядчика Дмитрий Малахов, ключ-кондуктор – это центральная деталь, необходимая для компенсации нагрузки от последующих элементов навеса.

«Ключ смонтирован на высоте 35 метров. Именно к нему будем присоединять первую балку-колонну, затем на неё – фермы навеса. Собранные из сотен металлоконструкций, они уже перевезены на производственную площадку и готовы к монтажу», — добавил Дмитрий Малахов.

Как отмечает технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор Панов, легкая сталеалюминевая крыша словно шатер накроет зону выгрузки железнодорожных вагонов на терминале.

«Конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева» и собирается на сборочной площадке в Находке. Объектов такой сложности нет на всем Дальнем Востоке – монтаж объемного «шатра» из алюминия будет проходить на высоте от 12 до 40 метров прямо на производственной площадке предприятия без остановки производства», — рассказал технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор Панов.

Строительство навеса над зоной выгрузки – это уже четвертый этап программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на защищенную перевалку. Для вынесения независимой экспертной оценки уже сделанного, портовики пригласили представителей всероссийских общественных экологических организаций. Еще в январе, в период максимальных ветров, федеральные эксперты-экологи «Зеленого патруля», аккредитованные при Росприроднадзоре, лично побывали на площадке «Терминала Астафьева», чтобы убедиться – помимо строительства навеса, здесь уже эффективно работают на снижение пыли: ветрозащитные экраны, снежные пушки, собственная лаборатория и центр управления предприятия. Результат проверки – подписанная «Зеленая декларация» и продолжающийся регулярный мониторинг экспертами хода строительства.

Эксперты признают: экологическая программа модернизации «Терминала Астафьева» для перехода на защищенную перевалку, которую уже более пяти лет последовательно выполняет предприятие, – эффективна. И служит хорошим примером остальным стивидорам по всей стране.