Центральную улицу Владивостока 9 Мая почти на весь день перекроют для водителей

Власти Владивостока решили в День Победы сделать улицу Светланскую пешеходной. Речь идет про центральную ее часть, от остановки ДВГТУ до пересечения с Алеутской. Сама Алеутская тоже будет перекрыта от Семеновской до ж/д-вокзала, как и Корабельная набережная, Верхнепортовая, Лазо и частично Уборевича с Океанским проспектом. Иными словами, весь центр города.

Таким образом, с 7:00 до 18:00 маршруты городских автобусов будут сдвинуты, а единственный путь на Эгершельд и обратно - только через Пограничную-Набережную-Тигровую.

Причина перекрытия понятна: в 10:00 на Светланской начнется Парад Победы с участием военной техники. "Бессмертный полк" в этом году ушел в онлайн, так что после парада по Светланской сразу разрешат гулять горожанам, пешеходной она будет до шести вечера. На это время в центральных скверах – Пушкинском, Невельского, Театральном и других – развернутся локальные площадки. Чтобы между ними было удобно и безопасно перемещаться, центральную улицу и сделали пешеходной.

Правда, основные торжества пройдут все-таки не здесь, а на набережной Спортивной гавани. Там в 12:00 начнется концерт, кульминацией которого станет выступление группы "Мираж" в 21:00 и салют Победы.

Всем, кто захочет попасть на набережную Спортивной гавани, следует брать в расчет перекрытие центра города, из-за которого, скорее всего путь в сторону Эгершельда и с него будет скован пробками.