Испытано на себе: как работает прокат электросамокатов во Владивостоке

Владивосток захватили люди на электросамокатах Фото: Сергей БАЛАНОВ

Похоже, что в 2021 году Владивосток может массово пересесть на электросамокаты. Еще вчера это была дорогая игрушка для избранных, но несколько дней назад в центре города появился новый сервис по прокату самокатов, который сложно не заметить. Они стоят пристегнутые практически у каждого столба, любой может взять их в аренду, достаточно скачать приложение на телефон, и поехать кататься.

Да, стоит удовольствие недешево, 8 рублей минута. Да, территория, на которой можно кататься, ограничена. Но посмотрите, что происходит в центре города, в скверах и на набережных сегодня, особенно по вечерам. На электросамокатах теперь катаются все! Вот и корреспондент "КП" не выдержала и протестировала новомодный транспорт на себе.

Электросамокаты захватывают город

Где взять электросамокат в прокат во Владивостоке

Электросамокаты припаркованы у любого самого обычного столба в центре Владивостока: на Фокина, на набережной Спортивной гавани, на Алеутской, на Светланской, практически везде. Их легко узнать по яркому оранжевому цвету и надписи RedLight.

Прелесть в том, что эти самокаты не нужно будет возвращать туда, где брали. Покатались - пристегиваете к столбу, и ваша поездка завершена, а самокат снова свободен. Видите пристегнутый самокат — можете брать его.

Выезжать за пределы этой зоны нельзя, иначе двигатель отключится, а пользователя оштрафуют

Как зарегистрироваться и оплатить прокат электросамоката во Владивостоке

Увидев заветный самокат на станции или у любого столба, нужно всего лишь навести камеру вашего телефона на QR-код, который изображен на самом устройстве, перейти по ссылке и скачать специальное приложение. Займет процесс загрузки не больше пяти минут.

Можно заранее перед поездкой скачать себе на смартфон бесплатное приложение RedLight (6+) в магазине, которым вы привыкли пользоваться (Google Play, AppStore). На карте в приложении вам высветятся ближайшие самокаты, их цена и уровень заряда с примерным прогнозом, на сколько километров поездки вам хватит покататься.

В приложении нужно будет указать свое настоящее имя и фамилию, номер телефона и прикрепить фото вас вместе с документом, удостоверяющим личность (подойдут паспорт или водительские права). Далее необходимо будет выбрать способ оплаты — привязать банковскую карту (МИР, Visa, MasterCard, JCB). Спишутся пробные два рубля, которые сразу же вернутся обратно. Это необходимо для проверки вашей карты.

Скачать приложение можно за несколько минут Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сколько стоит прокат электросамоката во Владивостоке

Цена этих «мобильных» самокатов, которые можно брать и оставлять почти где угодно в центре — 8 рублей/минута и 50 рублей за старт поездки, либо можно сразу оплатить целый час — 400 рублей, тогда списания отдельных 50-ти рублей не произойдет.

Отметим, что после того, как карта будет привязана один раз, приложение ее «запомнит» и можно будет всякий раз ею же и оплачивать аренду, но никто не мешает удалить ее и прикрепить другую, либо добавить сразу несколько карт.

Взять можно любой свободный самокат Фото: Сергей БАЛАНОВ

Как начать поездку на прокатном электросамокате во Владивостоке

Когда в приложении вы подтвердите факт аренды и выберете тариф, замок автоматически откроется и самокат можно будет отстегнуть. Чтобы начать поездку, нужно оттолкнуться ногой от земли, аналогично с самым обычным самокатом, только ускорять вас будет сила электричества.

Управлять мощностью электричества, а соответственно и скоростью, которая может достигать далеко «непешеходных» 25-ти км/ч, можно нажимая на курок газа или ручку тормоза. Самое сложное — держать равновесие, как на велосипеде, мотоцикле или обычном самокате. Однако при должной тренировке все обязательно получится.

Пишу это как человек, десятки раз безуспешно пытавшийся научиться ездить на велосипеде, но минут за 10-15 освоивший технологию управления и поддержания баланса на самокате. Это физически проще, потому что вы стоите и потому что вам не нужно и удерживать равновесие, и придавать движение транспорту, например, крутить педали. У него есть свой чудо-моторчик.

Они стоят буквально у каждого столба Фото: Сергей БАЛАНОВ

Можно ли пользоваться этими самокатами детям? А ездить в дождь?

Как видите, устройство простое. Справится даже ребенок, но так как вид транспорта все же мощный и просто по размеру для детей великоват, регистрация и использование разрешены только с 18-ти лет.

По причине нешуточной мощности не разрешено и катание на большой скорости в дождь, к тому же попадание воды, не страшное самокату сверху, при заезде в лужу может быть фатальным.

Электросамокаты захватывают город Фото: Сергей БАЛАНОВ

Живого администратора на прокате нет, у кого просить помощи, если что?

Радует, что при возникновении любых вопросов, прямо из интуитивно понятного приложения можно написать владельцам транспорта в Whatsapp или Telegram. Никаких администраторов проката на месте нет, но ведь это позволяет здорово удешевить поездки, да и вообще за такой автоматизацией будущее, разве нет?

Горожане катаются парами, компаниями и в одиночестве Фото: Сергей БАЛАНОВ

Это первый электропрокат в городе?

Вообще-то, нет. Прокат самокатов появился на кампусе ДВФУ на Русском еще в прошлом году. Правда, с ограничениями - на ночь их убирали.

А в этом году сначала появился прокат на Набережной Цесаревича. Он круглосуточный, но есть минус - самокат можно взять только на специализированной станции - стойке зарядки, и сдавать его нужно там же.

Оранжевые самокаты в центре города тоже круглосуточные. Как и когда они заряжаются, спросите вы? Они не заряжаются. Специально обученные люди сами находят самокаты с низким зарядом батареи и меняют им аккумуляторы.

Самокат становится популярным Фото: Сергей БАЛАНОВ

Машина больше не нужна, пересаживаемся на общественный транспорт и самокаты из «шеринга»?

Ну, не совсем. Вообще горожане уже делятся в соцсетях впечатлениями, как быстро они добираются на работу из центра, например, на Авангард. Некоторые действительно считают, что это полноценное средство передвижения, например, от автобусной остановки до работы или обратно, или для тех, кому не повезло припарковаться рядом с пунктом назначения — добраться от офиса до машины.

Есть и минусы, которые не позволят использовать самокаты в качестве полноценной альтернативы личным авто. Тут дело и в цене за час пользования, и в сложном рельефе города, и в неутешительном состоянии тротуаров и дорог.

Однако ничего не мешает иногда, в выходной, прокатиться по набережной, созерцая море и наслаждаясь ветерком и солнышком. Или и правда попробовать постепенно вводить в свое расписание поездки до остановки автобуса или до работы на электротранспорте в качестве небольшой, но регулярной тренировки ради вас лично и снижения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Новый способ гулять по набережным Фото: Сергей БАЛАНОВ

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