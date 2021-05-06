Во Владивостоке стартует продажа билетов на шоу мирового уровня - IKRA SHOW

Хочется ярких свежих впечатлений – а во Владивостоке уже «все пересмотрели»? К вам приехали важные гости, и на повестке дня сакраментальное «чем удивлять будем»? Много путешествовали, видели лучшие мировые шоу, но «почему такого не у нас»? Теперь есть: это IKRA SHOW – новое ярчайшее шоу Тихоокеанской России, средствами ультрасовременных сценических технологий создающее новый образ славянского эпоса.

Авантюрно-приключенческий сюжет воплощен фейерверками музыки, танца, визуальных эффектов, экстремальных жанров. Взрывной фьюжн современности и былинности, юмора и эпичности, встреча реальности обычной и сказочной - упакованы в полуторачасовой драйвовый и весёлый спектакль в формате шоу 2.0. В основе сюжета - противостояние добра и зла, волшебные силы и страстная любовь.

«А это ди-джей-сет или «Калинка»? «А неужели на Ивана Купалу в лесу происходило все это»? «А они что, правда, плывут»? «А цыплята живые»? – это самые простые вопросы, возникающие у присутствующих на репетициях зрителей, ведь удивлять – это «второе имя» проекта IKRA SHOW. Кащей, занимающийся духовными практиками, с томиками Кастанеды и Ошо на столе. Царевна-Лебедь, чей костюм весит 30 килограммов. Международные чемпионы танцевального стрит-стайла, раскаляющие танцпол рядом с красавицами в сверкающих каменьями коронах…. Уникальные авторские костюмы, новейшие сценические технологии, сильнейшая команда артистов разных жанров, все это - IKRA SHOW.

Сезон показов 2021 года пройдет с июня по октябрь, один раз в неделю по пятницам. Начало шоу в 19:00. Местом выбран концертный зал «Андеграунд». На Welcome-party перед началом спектакля вас ждет Fashion-battle русских умельцев и инсталляции для фото-сетов. Премьерные показы состоятся 1 и 4 июня.

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