Концерты, Парады Победы и «Бессмертный полк» в режиме онлайн

В этом году Владивосток снова принимает Парад Победы. Фото: Вадим Попов

В Приморском крае в этом году пройдут масштабные празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, даже несмотря на тот факт, что шествие «Бессмертного полка» перенесено в онлайн-режим. Во Владивостоке и других муниципалитетах будут чествовать ветеранов, а тем, кто не сможет лично присутствовать на акциях, праздник доставят на дом. Рассказываем, как Приморье будет отмечать 9 Мая в 2021 году.

Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах края. Многие из них развернутся в преддверии знаменательной даты. Уже сейчас проходит традиционная акция «Георгиевская ленточка». 500 волонтеров в общественных местах раздают желающим символ Победы. Всего же планируется раздать 5 тысяч георгиевских лент жителям края.

В преддверии праздника жителям Приморья предлагается присоединиться к всероссийской акции «Окна Победы», которая появилась в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Тогда организаторы заявляли, что акция станет традиционной, и сдержали свое слово. Суть акции очень проста: нужно самостоятельно либо всей семьей украсить дома окно рисунками или поделками патриотической тематики. Принять участие в акции можно не только дома. Раскрасить окно можно в офисе или празднично оформить фасад здания, где вы работаете. Организаторы приветствуют креативный подход в оформлении «Окон Победы». В качестве примера можно взять один из полюбившихся военно-патриотических фильмов и изобразить запоминающийся эпизод на стеклянном полотне. Для оформления подойдут краски и кисти, карандаши, фломастеры, мелки, цветная бумага, фольга, словом, все то, что может пригодится в декоративно-прикладном творчестве. Результат труда желательно сфотографировать и опубликовать в социальных сетях с хештегом #ОкнаПобеды, чтобы как можно больше жителей края смогли по достоинству оценить вашу работу.

Акция «Окна Победы» впервые прошла в прошлом году и получилась необычайно трогательной. Фото: primorsky.ru

7 мая в Приморской краевой филармонии в 18:30 пройдет концерт «Была Весна – Весна Победы!». В концерте будут исполнены «Праздничная увертюра» Д. Шостаковича, увертюра «1812 год» П. Чайковского, запечатлевшая один из наиболее драматичных и одновременно славных эпизодов истории России - Отечественную войну 1812 г., по сути своей произведение прославляющее победу русского оружия. Прозвучат песни военных лет – наша живая память о трудных военных годах, многие эти песни любят и знают наизусть.

Приморская картинная галерея 8 мая приглашает на концерт артистов Шаляпинского клуба «Жди меня, и я вернусь…». На концерте прозвучат песни военных и послевоенных лет, а также классические произведения.

На сцене Приморского краевого драматического театра Молодежи 8 мая в 18:30 покажут спектакль по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Спектакль, действие которого происходит накануне Великой Отечественной войны, рассказывает об учениках 9-го «Б» класса, об их взрослении и становлении личности, о дружбе, любви и первом серьезном нравственном выборе.

Парад Победы - ключевое мероприятие, которое пройдет 9 мая, начнется в 10:00. Во Владивостоке задействуют 61 единицу военной техники. В составе механизированной колонны по улице Светланской пройдут зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400 и «Оса», береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», современные бронетранспортёры БТР-82А, буксируемые гаубицы, бронеавтомобили «Тигр», машины технического обеспечения. Кроме того, зрителям впервые покажут современную боевую машину пехоты БМП-3. 40 таких машин в начале апреля поступило на вооружение морской пехоты Тихоокеанского флота.

В этом году из-за действующих ограничений шествие «Бессмертного полка» пройдет в онлайн-режиме. Все желающие смогут присоединиться к нему, зарегистрировавшись на официальном сайте проекта и заполнив специальную анкету. Нужно сообщить фамилию, имя и отчество своего героя, дату рождения, степень родства, а также годы участия в Великой Отечественной войне. Кроме того, нужно загрузить фотографию. Формат проекта позволит почтить память ветеранов, не выходя из дома и не создавая угрозы их жизни и здоровью. Трансляции онлайн-шествий пройдут в каждом субъекте Российской Федерации с 12:00 по местному времени на официальном сайте шествия – 2021.polkrf.ru.

Помимо Парада Победы и шествия «Бессмертного полка», 9 мая в Приморье запланировано немало других активностей. Большая часть из них развернется во Владивостоке. Так, на набережной Спортивной гавани создадут культурную реконструкцию городской атмосферы 9 мая 1945 года. Мероприятие начнётся с голоса Левитана, после чего можно будет потанцевать под узнаваемую музыку в исполнении военного оркестра штаба Тихоокеанского флота. Оркестр исполнит «РиоРиту», пожалуй, самую узнаваемую мелодию того времени. Создавать настроение будут сами жители края, возле фонтана организуют фотозоны в ретростиле, а детям подарят тысячу сиреневых шаров. Гостей мероприятия призывают максимально погрузиться в атмосферу праздника и подобрать соответствующий наряд - платья с цветочками, воротничок, шляпку. Но, как отмечают организаторы, даже повседневная одежда подойдет для праздника.

Творческие коллективы Приморского края будут поздравлять приморцев в течение нескольких дней. Фото: Владимир Веленгурин

Еще одно крупное мероприятие состоится 9 мая во Владивостоке на водной станции ТОФ совместно с правительством Приморского края. На акции «Все для Победы» горожане могут проявить себя, сдав нормы ГТО образца 1943 года.

Для участников войны, которые по состоянию здоровья не смогут присутствовать на общественных мероприятиях, праздники организуют прямо дома. На это направлены акции «Парад во дворе ветеранов», «Фронтовая бригада» и «Поем двором». Так, ветеранов, проживающих в селе Михайловка, поздравят юные армейцы, подарив им театрализованные представления во дворах и исполнив песни Победы. Акция «Поем двором» пройдет также и в поселке Новошахтинском Михайловского муниципального района, в ней примут участие обучающиеся МБО ДО «ЦДТ». Подобные акции с участием профессиональных музыкантов и творческих коллективов пройдут во всех муниципальных образованиях Приморского края около домов, в которых проживают ветераны. Одним из символов военного времени стала так называемая “полуторка” – автомобиль ГАЗ. В 1941-1945 годы она не только снабжала передовую продовольствием и оружием, но и помогала в перевозке артистов на фронт. 9 мая «полуторка» с творческими «фронтовыми» бригадами вновь доставит атмосферу праздника в каждый двор, где проживают участники Великой Отечественной войны.

Во Владивостоке в кампусе ДВФУ разобьют сад памяти. Это будет уже второй подобный сад в городе воинской Славы. Здесь студенты ДВФУ вместе с сотрудниками и подведомственными учреждениями министерства лесного хозяйства Приморского края высадят порядка 1000 саженцев хвойных пород.

Кстати

Кульминацией праздника станет концерт на набережной Спортивной гавани под названием «Славе не меркнуть!». Он начнется в 20:00, а хэдлайнером станет группа «Мираж», которая выйдет на сцену в 21:00.

Это полезно знать

Фейерверк, посвященный празднованию 9 Мая, запустят в небо сразу в нескольких районах. Первый залп в небо произведут в 22:00, а наблюдать за салютом можно будет в разных точках города.

Набережная Спортивной гавани;

Мыс Боброва (ул. Западная, 29а);

Остров Русский (пос. Подножье, 32);

Поселок Трудовое (ул. Лермонтова, 81);

Остров Попова (ул. Бассейновая, 14);

Поселок Береговое (ул. Строительная,5).