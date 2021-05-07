Полки пустые, товар размели. Еще один популярный супермаркет закрывают во Владивостоке

Выбор продукции минимальный. Фото: Милана СОКОЛ

Опустевшие витрины, холодильники и полки – еще несколько дней назад в супермаркете в Ленинском районе Владивостока было изобилие товаров, однако надпись «скидки», творит чудеса. Вслед за неожиданно закрывшимся неподалеку «ЯППИ», прекращают работу и «Фреш 25», расположенный в ТЦ «Кольцевой» на улице Льва Толстого.

Покупатели скупили большую часть ассортимента. Фото: Милана СОКОЛ

Популярный у местных житель магазин опустел буквально за несколько дней. Судя по пресс воллу на входе, скидки на ликвидируемую продукцию достигали 60%. Немудрено, что ассортимент раскупили в кратчайшие сроки.

Магазин распродает остатки продукции. Фото: Милана СОКОЛ

Сейчас по акции со скидками от 20 до 40% еще можно приобрести бытовую химию, слабоалкогольные напитки, крупы, консервы, снеки, колбасные и мясные изделия, но выбор, мягко говоря, невелик.

Выбора товаров практически нет. Фото: Милана СОКОЛ

Как поделились с корреспондентом «КП-Владивосток» работники торговой точки, скорее всего магазин будет работать до 10 мая, а возможно, закроется и раньше, если раскупят остатки. Вместо закрывшегося супермаркета на первом этаже торгового центра вскоре должен появиться новый. Как известно из открытых источников, известную сеть приморских супермаркетов «Фреш 25» купил хабаровский ритейлер «Самбери».

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