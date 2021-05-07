Накануне трагедии: как определить, что близкий человек задумал убийство

Поступок Екатерины до сих пор обсуждают в социальных сетях. Фото: личная страничка женщины в социальных сетях.

Недавняя трагедия во Владивостоке, где на улице Толстого мать тройняшек жестоко расправилась с мужем и двумя детьми, заставила задуматься, а можно ли предотвратить подобное? Ведь семья не бедствовала, завела детей сознательно, есть и друзья, и родственники – они же и спохватились, когда несколько дней глава семейства не выходил на связь.

Почему никто не заметил надвигающуюся беду, унесшую жизни сорокалетнего мужчины и двух пятилетних малышей? И ведь это не единичный случай, в прошлом году жительница Владивостока выбросила в окно своего трехмесячного ребенка. По итогу проверки она была признана невменяемой.

По последнему событию еще нет официального заключения, но некоторые психологи уже высказались по этому поводу. По мнению экспертов, стресс, связанный с появлением в семье тройни, мог активизировать отклонения, которыми страдала женщина, но которые никак себя до поры до времени не проявляли, то есть это уже не психология, а психиатрия. Некоторые эксперты считают, что влияние мог оказать алкоголь и психоактивные вещества. Все это важно для следствия, но, как можно увидеть из комментариев к этому событию, людей волнуют немного другие вопросы. Сформировалось даже два лагеря, одни винят в случившемся равнодушное окружение:

«Довели девку до безумия, надо разбираться с родственниками. Наверное, в семье была напряженная ситуация». «Просто не надо рожать столько, особенно если финансы не позволяют всех содержать и комфортно жить. Жалко ее и детей, а мужик сам виноват, наверняка знал о психологических проблемах жены и молчал, не могло же до этого у них все замечательно быть». «Наверное, мужик развестись хотел, вот и психанула, боялась остаться одна». «Страшно такое читать. Я бы предложила на ранних сроках беременности тестировать женщин на психическое здоровье». «Просто нужно иногда обращать внимание на жену и детей. Конечно, если она одна справляется с тремя детьми, все обязанности по дому выполняет, да еще и работает, то башню сорвет».

Другие считают, что убийства были совершены хладнокровно, и женщина заслуживает высшей меры наказания:

«Невменяемые в пакеты не заворачивают. Думаю, понимала, что творит». «Я тоже мама пятерых детей, работаю, дома от мужа никакой помощи. И вот так крышу не сносит. Живу ради родных, дети – это самое главное в жизни, а трудности можно и нужно преодолеть. Не понимаю, как мать могла причинить своим детям столько боли». «За тройное убийство не больше 20 лет? Могут вообще не посадить еще, а с такими людьми страшно существовать». «Такое жестокое убийство нельзя оправдывать. Тела же спрятала, значит, осознанно все делала. Пожизненное ей!»

Чтобы подробнее разобраться, какую роль в этой и подобных историях играет окружение, мы обратились к заведующей отделением медико-социальной помощи Владивостокской поликлиники № 3 Ларисе Дробот. У каждого человека есть ближний круг – семья, и дальний – соседи, коллеги по работе. Это люди, которые видят тебя каждый день. Почему все они вспоминают о том, что накануне трагедии замечали «тревожные звоночки», странные фразы или поведение, только когда все уже случилось? Есть ли вина окружения в их равнодушии и можно ли предупредить подобное несчастье?

- Тут сложно говорить в общем. Каждый такой случай заслуживает отдельного анализа с целью разработки возможных превентивных мер. Если мы говорим о ближайшем окружении, семье, то чаще всего родственники сложившиеся обстоятельства не всегда определяют как проблему или не знают как с этим справиться, к кому обратиться за помощью.

Приведу пример из нашей практики: Родители приводят тринадцатилетнюю дочь с признаками депрессии. Девочка открыто говорила, что она не хочет жить и все равно покончит с собой. На ее руках были видны следы характерных порезов. В таком состоянии подросток около года. В этом случае необходима консультация психиатра, и возможно госпитализация в психиатрическую больницу. Но родители отказываются от психиатрической помощи, аргументируя: «А как же учеба?». У родителей система приоритетов выстроена определенным образом, и до сознания не доходит информация о прямой угрозе не только здоровью ребенка, но и его жизни. Они находятся как бы в своей иллюзии, психологические механизмы защиты блокируют, или искажают информацию об угрозе. Можем ли мы говорить, что это плохие родители? Нет. Они заботятся о своих детях, так как могут, и не готовы принять, что с их ребенком, что-то не так.

Если говорить о роли окружения в судьбе людей, совершивших убийство или самоубийство в следствии тяжелой психологической ситуации, если попытаться ответить на вопрос, можно ли было избежать трагедию, и почему это все-таки происходит, можно выделить, по крайней мере, два фактора.

Первый: родственники не участвуют в проблемах своих близких, не потому что не хотят, а потому что сами не обладают достаточными ресурсами - информационными, энергетическими, временными и т.д.. Наблюдать проблемы родных людей слишком больно и тяжело, и психика включает защитный механизм. Это не равнодушие, а бессознательный процесс. Другое дело - дальний круг, соседи, сослуживцы. Их своевременная реакция - звонок на горячую линию, в службу защиты детей - могла бы спасти жизни.

Второй фактор: недостаток информации. К сожалению, наши граждане не знают, куда можно обратиться в сложной ситуации. А есть горячие линии, есть кризисный центр «Мир ребенка», куда могут обратиться как дети, так и взрослые, имеющие детей, в ситуации, угрожающей жизни и здоровью ребёнка, подростка. Во Владивостоке созданы медико-социальные кабинеты при детских поликлиниках и женских консультациях, где оказывается бесплатная психологическая и юридическая помощь. Это специализированные службы, которые помогут снять эмоциональное напряжение, окажут поддержку и помогут обрести ресурсы, необходимее для преодоления проблемы.

- Как мы знаем, муж женщины, выбросившей ребенка из окна в прошлом году, за день до случившегося вызывал полицию. Но прибывшая на место бригада не нашла оснований считать мать опасной для ребенка. Возможно, если бы вызов приняла более квалифицированная служба, все могло бы кончиться иначе?

- Помимо недостатка информации о службах, курирующих данную сферу, в нашем обществе нет культуры обращения в такие структуры. Эта тема всегда связана со страхами и непониманием. Это неправильно, система опеки - это орган, действия которого направленны на помощь семье, на ее сохранение и благополучие. Это не об изъятии детей, наказании родителей, это о своевременной квалифицированной помощи семьям в кризисных ситуациях. Это оказание психологической, юридической и другой помощи в соответствии с проблемой конкретной семьи.

- Как следует доносить до населения эту информацию?

- Конечно, об этом нужно говорить. Люди должны слышать о том, что выход есть всегда, какая бы не была ситуация. И слышать от официальных лиц. Это важно. Не стоит забывать и о роли социальной рекламы. Ролик по телевизору, баннер на улице, листовка в общественном транспорте с информацией и номерами телефонов может спасти чью-то жизнь. Наше внимание, бережное отношение друг к другу, выключение карательной системы в форме социальной оценки «Кто виноват?» позволит предупредить или снизить проявление нелепости и абсурда в нашей жизни. Если это происходит в нашем обществе, скорее всего это так же и ответственность общественности. Ну а степень виновности – это задача судебной системы.

Телефонные номера, которые нужно знать наравне с номерами вызова экстренных служб:

Подразделение по делам несовершеннолетних УМВД России по Приморскому краю - тел. 8 (423) 221-47-20;

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю - тел. 240-10-00;

Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды» - тел. 8 (800) 200-01-22;

Уполномоченный при губернаторе Приморского края по правам ребенка - тел. 8 (423) 231-93-48;

Кризисно-адаптационный центр «Мир ребенка» - тел. 207-70-75, 8 800 2000 122 (круглосуточно);

СУ СК России по Приморскому краю - тел. 8 (914) 972-38-47;

Отдел по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Приморского края - тел. 240-31-57; 240-44-18.

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