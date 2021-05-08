Бесплатные концерты, фестивали и выставки в честь Дня Победы пройдут во Владивостоке

Праздничный салют прогремит во Владивостоке в 22:00 9 мая. Фото: Игорь НОВИКОВ

В преддверии праздника в дальневосточной столице пройдут мероприятия, посвященные 76-летию со дня победы в Великой Отечественной Войне. Куда можно сходить всей семьей сегодня, 8 мая, и завтра, 9 мая, - в материале «Комсомольской правды».

В субботу, 8 мая, в Адмиральском сквере на улице Светланская, 48 в 13:00 начнется праздничный концерт «Победы радостные звуки» ансамбля песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

На площадке в районе Анны Щетининой, 9 в 14:00 пройдут:

-праздничный концерт «Как хорошо на свете без войны»;

- показательные выступления от краевого клуба служебного собаководства ДОСААФ;

- военно-патриотическая интерактивная программа для детей «Поезд Победы».

На площадке в районе поселка Подножье, 30 в 13:00 стартует праздничная программа «Как хорошо на свете без войны».

В воскресенье, 9 мая, в 10:00 часов утра по улице Светланская начнется Парад Победы.

Уже через час на Набережной Спортивной Гавани стартует концертная программа «Без срока давности»;

В 13:00 – концертная программа «О героях былых времен»;

В 18:00 – реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года в рамках арт-проекта «Рио-Рита - радость Победы!»;

В 20:00 – вечерний концерт «Славе не меркнуть!»;

В 21:00 здесь выступит группа «Мираж».

Утром мероприятия также пройдут в Пушкинском сквере (улица Пушкинская, 2). В 11:30 здесь появится историческая реконструкция «День Победы».

Концерты, выставки, мастер-классы, фестивали и тематические мероприятия порадуют гостей и жителей региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 12:00 мероприятия для ветеранов Великой Отечественной Войны пройдут в Адмиральском сквере, Светланская, 48.

- военно-патриотическая интерактивная выставка;

- концертная программа.

В сквере Невельского, Светланская, 56, в 12:00 состоится всероссийская акция «Рекорд Победы» (упражнения по отжиманию по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Великой Отечественной войны);

- локальные тематические спортивные площадки.

Детей и подростков развлечения ждут на площадке у Центра детского развития и творчества «Геометрики», проспект 100-летия Владивостока, 32в. В 12:00 часов здесь пройдет интерактивная программа «Пусть всегда будет солнце»;

- тематические мастер-классы;

- военно-патриотический квест.

В 13:00 в Театральном сквере, площадка у памятника Владимиру Высоцкому, пройдет фестиваль «Приморские струны».

В 14:00 на площадке в районе улицы Ильичева, 15 состоится тематическое мероприятие «Минувших лет святая память…»:

- торжественный концерт творческих коллективов города;

- реконструкция военных событий участниками исторического клуба «Владкамрад»;

- показательные выступления от Приморского краевого клуба служебного собаководства ДОСААФ;

- мастер-классы и выставка изделий декоративно-прикладного творчества.

В 16:00 здесь же – тематическая танцевально-развлекательная программа «Танцплощадка молодости нашей»;

- мастер-классы от Школы вальса имени Евгении Куницкой.

В 22:00 город озарят праздничные фейерверки.

- набережная Спортивной гавани;

- мыс Боброва (ул. Западная, 29а);

- о. Русский (пос. Подножье, 32);

- пос. Трудовое (ул. Лермонтова, 81);

- о. Попова (ул. Бассейновая, 14);

- пос. Береговое (ул. Строительная,5).

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