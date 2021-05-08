Новые горизонты, от Сочи до Владивостока. Большой дрифт вернулся на «Приморское кольцо»

В Приморье вернулись официальные соревнования по дрифту. Фото: Милана СОКОЛ

В предпраздничный майский выходной на «Приморском кольце» был настоящий аншлаг. Несмотря на промозглый ветер и обещанный дождь, желающих посмотреть начало нового сезона официальных соревнований по дрифту, оказалось хоть отбавляй. Оно и понятно, после длительного перерыва из-за пандемии, зрители, истосковавшиеся по скорости и зрелищным заездам, готовы были поддержать своих любимых пилотов в любую помогу. А посмотреть действительно было на что. Первый этап RDS Asia собрал гонщиков из 10 населенных пунктов, а главным судьей соревнований стал именитый Аркадий Цареградцев, которого в дрифтерской тусовке называют «Царем».

В Приморье приехали пилоты из разных регионов страны. Фото: Милана СОКОЛ

Спустя полтора года в Приморье вернулся большой дрифт. Последняя официальная гонка на «Примринге» состоялась в сентябре 2019 года, а дальше свои коррективы внесла пандемия. Естественно, что за это время пилоты не сидели без дела, совершенствовали свое мастерство и готовили боевых коней, чтобы вернуться красиво и с размахом, как это собственно и произошло.

К открытию сезона RDS подошла с обновленным списком участников, новым названием соревнований и измененными правилами. Полюбившиеся многим состязания «РДС-Восток», выросли в нечто большое, взяв прицел на Азию и расширение географии. По словам организаторов, полноценная трансформация из дальневосточного чемпионата в межнациональный станет возможна после открытия границ.

Несмотря на то, что иностранные пилоты пока не могут принимать участие в соревнованиях, от этого они не стали менее зрелищными. Продемонстрировать красивый дрифт на «Примринге» смогли и наши ребята – пилоты из Сочи, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска и Приморья. Участие в RDS Asia приняли, как хорошо известные публике опытные спортсмены, так и восходящие таланты.

Несомненной звездой соревнований стал известный в мире автоспорта пилот Аркадий Цареградцев. Некоторые зрители так и заявляли, «Пришли посмотреть на Царя, пусть и не за рулем». Кстати, Аркадий сейчас проживает в Сочи. Во Владивосток он приехал вместе с земляком Александром Калашником, который порадовал приморскую публику дрифтом на Nissan Silvia.

Главный судья соревнований Аркадий Цареградцев. Фото: Милана СОКОЛ

В числе дебютантов первого этапа сезона сразу три хабаровских гонщика – Евгений Иванчей на Nissan 180SX, Алексей Константинов на Nissan Skyline R33 и Сергей Контеев на Toyota Mark II.

За Владивосток в качестве новичка выступил Александр Дышливенко на Toyota Chaser. Сашу многие знают, как автомастера с золотыми руками и спеца по гибридным авто. За что и прозвали «Хирургом». И хоть в этот раз у дебютанта выдались не лучшие заезды, Александр уверяет, что намерен «вкататься» и надеется участвовать во всех этапах сезона.

Александр Дышливенко из Владивостока. Фото: Милана СОКОЛ

Если говорить о метрах, которых приморцам даже не нужно представлять, несомненно это – Константин Авшаров, Егор Шумилкин и Алексей Передерей. Ребята продолжают радовать зрителей качественных дрифтом, подавая пример начинающим спортсменам.

Стоит напомнить и о Константине Горчакове с его бирюзовой Silvia. Особенно эффектно машина смотрелась в паре с таким же ярким собратом по автоконцерну Павла Киселева.

Два бирюзовых красавца. Фото: Милана СОКОЛ

Представляя пилотов, нельзя не отметить и двух любимчиков публики – чемпион «РДС без границ» Григорий Гусев из Находки и самый молодой участник RDS – Денис Сорокопуд. 18-летний спортсмен из Артема порой творит на гоночном треке нереальные вещи, удивляя своими постановками даже опытных коллег по цеху.

Что касается правил проведения, то и здесь в этом году появились изменения. Чтобы зрители смогли насладиться динамикой во всей красе, организаторы сократили до минимума число пауз, в том числе технических тайм-аутов. А вот количество заездов наоборот увеличили. Еще одни ноу-хау стал лимит на «переобувание». Теперь пилоты могут использовать за этап только 10 покрышек. Таким образом гонщикам нужно решать, в каком заезде «топить на все деньги», а в каком наоборот экономить резину. Как отметил один из организаторов RDS Asia Анатолий Аксюточкин, похожий принцип используется в Формуле 1 и это тоже повышает динамику и зрелищность соревнований.

Неизменными в состязаниях остались – квалификационный отбор, разбивка на команды, парные заезды и нешуточная борьба в финале. Описывать каждый заезд, пожалуй, не будем. Лучше это один раз увидеть. Но смеем заверить, щекочущих нервы моментов хватало, ребята выкладывались по полной и победа вполне честная и заслуженная.

По итогам соревновательного дня первое место в личном зачете занял пилот из Находки Григорий Гусев. Вторым стал Алексей Передерей. «Бронзовая медаль» досталась Павлу Киселеву.

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