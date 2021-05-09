На Камчатке обнаружен обгоревший вертолет: пилот и пассажир погибли

Поисками воздушного судна занимались специалисты региональной поисково-спасательной базы и работники предприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Камчатке обнаружены остатки обгоревшего вертолета. Предположительно, это пропавший накануне МИ-2, выполнявший коммерческий рейс.

Напомним, МИ-2 следовал по маршруту аэродром Излучина в городе Елизово — река Островная. На борту находились 2 человека – командир воздушного судна и пассажир, а также 200 килограмм груза. Вертолет принадлежит АО "Озерновский рыбоконсервный завод № 55".

8 мая в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступило сообщение, что в назначенное время районе озера «Котельное» пилот не вышел на плановый сеанс связи. Поиски велись до наступления темноты, но не принесли результатов.

Сегодня, 9 мая, поисковикам удалось обнаружить остатки вертолета в труднодоступной местности.

- Изначально говорилось о лесном массиве в районе Чапаевки. По уточненной информации, вертолет обнаружен в лесном массиве в районе озера Синичкино, это пригород Петропавловска-Камчатского, - сообщили «КП» в МЧС региона.

По предварительной информации, оба человека погибли.

Еще накануне к проверке подключились СК на транспорте и транспортная прокуратура. 9 мая следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте было возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц.

- Следователи вылетели на осмотр места происшествия, проводятся иные следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СК на транспорте.

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