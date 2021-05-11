Дождь, ветер и серьезное похолодание: синоптики назвали дату затяжного ухудшения погоды во Владивостоке

Лето пока не торопится в наши края. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочая неделя началась во Владивостоке с красивой майской погоды. Чистое голубое небо, теплое солнце и высокие дневные температуры воздуха. Конечно, это идеальное сочетание для прогулок на побережье, но выпала такая погода именно на будний день. Отчаиваться не стоит, ведь уже завтра, 12 мая, в крае ожидается серьезное ухудшение, которое задаст тонус трудовому настроению.

- Фронтальные разделы придут к нам из территорий Хабаровского края и заденут едва ли не все районы Приморья. Ожидается дождь и ощутимое похолодание, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». – Сильных ливней, по нашим данным, не будет. Но неустойчивый характер погоды сохранится вплоть до конца недели. По нашим прогнозам, осадки прогнозируются на всей территории региона. Будет до 5-7 миллиметров осадков. Вместе с дождями в край придет и похолодание. Дневные температуры воздуха упадут примерно на 6 градусов. Ситуация усугубится еще и сильным ветром 16-18 метров в секунду.

Улучшится погода лишь в воскресенье, 16 мая. Тогда в крае, по предварительным данным, будет солнечно и без осадков.

В целом специалисты предупреждают о том, что май сохраняет неустойчивый характер, поэтому делать долгосрочные прогнозы зачастую бессмысленно, ведь данные меняются каждый час. Особенно при переходе весны в лето. Сезоны как всегда борются за право трона. Нам же остается только надеяться на то, что бразды правления вскоре перейдут летней госпоже.

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