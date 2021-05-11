Электросамокаты в центре Владивостока внезапно оказались незаконными

Взять самокат на прокат может каждый Фото: Сергей БАЛАНОВ

На сайте мэрии 11 мая появилась информация о том, что в районе зоны отдыха «Площадь Спортивная гавань» выявлены самовольно установленные объекты. А именно – 136 электрических самокатов.

«Комсомолка» как раз перед выходными писала о том, что в городе появился новый сервис по прокату электросамокатов, и подробно рассказывала, как ими пользоваться. Самокаты можно взять в прокат с помощью приложения в телефоне, они напаркованы вдоль набережной буквально у каждого столба. И естественно, что благодаря хорошей погоде сервис быстро стал популярным у горожан.

И вдруг на сайте мэрии появляется объявление о том, что это - самовольно установленные объекты. «Выявили» их сотрудники административно-территориального управления Фрунзенского района администрации Владивостока.

Интересно, что в графе «владелец» написано – «не установлено». Хотя название компании, кстати, камчатской, написано на каждом самокате.

Что дальше? Обычно в эти списки попадают всякие незаконно установленные торговые ларьки, гаражи, иногда заборы и шлагбаумы. Электросамокаты попадают туда, кажется, впервые. Выявленные объекты рассматривает специальная комиссия, которая постановляет их демонтировать «за счет владельца». Если владелец это не сделает, мэрия сама демонтирует объекты, а потом заставит владельца оплатить работу через суд. Как будет в данном случае, пока не понятно.

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