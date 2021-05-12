Начали осыпаться балки. На путепроводе в Артеме из-за риска обрушения запретили проезд большегрузов и ввели реверсивное движение

Построенный больше 60 лет назад мост, сейчас в аварийном состоянии. Фото: Иван Дякин/правительство Приморского края

Второй день подряд автомобилисты вынуждены простаивать в многокилометровых пробках из-за аварийного состояния путепровода в районе Артем ГРЭС. Специалисты, после обследования моста, построенного больше 60 лет назад, пришли к выводу, что конструкция разрушается. В итоге в срочном порядке здесь буквально за ночь практически смонтировали габаритные ворота для ограничения проезда большегрузов и ввели реверсивное движение. Грузовой транспорт пустили в объезд по и без того убитой дороге. Нововведение на популярной трассе вызвало недовольство водителей.

Аварийный участок трассы «Владивосток – Находка – порт Восточный» посетил губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Артемовкского городского округа Вячеслав Квон. Глава края поручил в кратчайшие сроки разобраться со сложившейся проблемой и в течение 10 дней вернуть движение по обеим полосам путепровода, хотя бы для легковых авто.

На место выехал глава Приморья. Фото: Иван Дякин (Правительство Приморского края)

– На этом участке сложная ситуация – начали осыпаться балки, держащие конструкцию моста. Поэтому движение ограничено, производится в одностороннем порядке. С учетом того, что в летний сезон поедет большое количество людей по этой трассе, необходимо принимать оперативные решения по ремонту сооружения. Сделать это надо в срочном порядке. Поскольку строительство нового моста или объездного займет определенное время, это долго. Необходимо разработать монтажную схему, которая позволит усилить конструкции этого моста. Минтранс, организации, которые занимаются обслуживанием сооружения, должны нам представить ее в течение трех дней. Требуются нестандартные решения, – констатировал Олег Кожемяко.

Что касается большегрузов, для них проезд закрыт на неопределенный период. Как рассказали «КП-Владивосток» в пресс-службе ОГИБДД ОМВД России по городу Артему, перед въездом на мост установили габаритные ворота (ширина 4 и высота 3 метра) для исключения проезда транспортных средств высотой более 3 метров и общей массой более 3,5 тонны. Теперь водителям грузовых машин предстоит объезжать аварийный участок через село Суражевка и поселок Заводской.

Подобное нововведение вызвало шквал негодований местных жителей в соцсетях. Горожане отмечают, что в Суражевке дорогая и так в крайне печальном состоянии. В Заводском ситуация немного лучше, но со временем большегрузы могут ее попросту разбить.

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