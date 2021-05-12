Организаторы Фестиваля мидий объявили список ресторанов-участников

Фото: Вячеслав Фурашов

С 13 по 30 мая на Дальнем Востоке пройдет ежегодный Фестиваль мидий. В этом году в гастрономическом событии принимает участие рекордное количество ресторанов: 26 заведений из Владивостока и один ресторан из Благовещенска. Гостям предложат насыщенные тихоокеанские мидии в соусе по единой для всех участников цене, а также авторские блюда от шефов. Для самых заядлых любителей мидий организаторы подготовили отдельный сюрприз.

В фестивале участвуют как популярные и хорошо известные заведения, так и новички ресторанной отрасли:

- Паназиатский ресторан Zuma,

- Ресторан Moloko&Мёd,

- Фермерский ресторан Ogonёk,

- Паб Cat&Clover,

- Паб Brugge Pub,

- Панорамное кафе Hunter,

- Паб Billy’s Pub,

- Ресторан Gastroli Grill,

- Гастробар GUSTO,

- Бар «Другое место»,

- Кафе Crust Pizza&Wine,

- Ресторан Syndicate-Port Cafe,

- Ресторан «Миллионка»,

- Итальянский ресторан PastaMORE,

- Ресторан Tbilissimo,

- Кафе STUDIO,

- Раменная Umami Ramen Club,

- Ресторанный комплекс «Семь Футов»,

- Рестобар «Пруст»,

- Концепт «Гады и Крабы»,

- Рестобар «Невинные радости»,

- Рестораны «Пхали-Хинкали» (ул. Светланская, 44; пр.100-летия Владивостока, 124а)

- сеть кафе Dumpling Republic,

- Ресторан-бутик Argentum,

- Ресторан IVOLGA (г. Благовещенск)

В каждом ресторане будут подаваться тихоокеанские мидии в соусе — по единой для всех участников цене: МиниМидии 300 г — 350 руб. и МидиМидии 500 г — 550 руб., а также масса других блюд «вокруг мидий». Меню всех ресторанов-участников будет публиковаться в аккаунте фестиваля @prf.festival.

В этом году гости фестиваля смогут не только отведать разнообразные блюда из дальневосточных моллюсков, но и получить «мидийное» гражданство. К гастрономическому празднику организаторы выпустили специальный «документ», который станет личным «паспортом» каждого любителя блюд из мидий и подтвердит его статус «мидийной» личности.

- Мидийный паспорт — это такая веселая фишка, объединяющая гостей и рестораны, рестораны между собой, и увлекательный интерактив для гостей одновременно. Мы хотим объединить гостей фестиваля вокруг их любви к приморским мидиями и гастрономическим праздникам. Обладать мидийным паспортом — это значит посещать мидийные страны-рестораны и быть настоящим мидиеедом. Возможно, это станет своеобразной альтернативой ныне недоступным путешествиям — на нашем фестивале вы сможете путешествовать сколько угодно и собирать заветные отметки в паспорт. Обладателя паспорта, собравшего больше всего печатей, будет ждать приз, — рассказала руководитель отдела событийного маркетинга проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Галина Цесарская.

Получить паспорт можно будет в ресторанах-участниках (во всех кроме паназиатского ресторана Zuma). Тираж ограничен, по 20 штук в каждом заведении, поэтому нужно поторопиться.

Завершится фестиваль двухдневным городским праздником на набережной Спортивной гавани Владивостока 29-30 мая. «МидияСаммит»(0+) символизирует начало теплого сезона, открытие террас и проходит под бодрым весенним девизом «Мир! Май! Мидии!». В программе: кулинарные мастер-классы от шефов, презентации и дегустации продуктов, лекции, встречи на самом оживленном мидийном фудкорте. Участники фудкорта — и популярные рестораны Владивостока, и «народный» street food (например, хитом «МидияСаммита-2019» стала шаурма с тихоокеанской мидией!). В скором времени на официальном сайте появится программа мероприятия.

Организатором фестиваля выступил проект развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food. Городской праздник «МидияСаммит» пройдет в рамках Тихоокеанского туристского форума, генеральный партнер мероприятия — АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»), стратегический партнер — Туристско-информационный центр Приморского края.

Фестиваль мидий входит в цикл мероприятий, представленных в Концепции развития гастрономического туризма в Приморском крае на основе дальневосточной кухни на период 2021—2025 гг.

Следить за новостями фестиваля можно на официальном сайте и в Instagram аккаунтах @prf.festivals и @pacificrussiafoodie.