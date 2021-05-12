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Общество12 мая 2021 9:00

В Приморье 13 июня состоится трейловый полумарафон Leo.Run

Маршрут будет проходить на территории национального парка «Земля леопарда»
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13 июня, состоится уникальное беговое событие, трейловый полумарафон Leo.Run. Организаторами масштабного спортивного праздника являются беговой клуб RunDnsRun и ФГБУ «Земля леопарда» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Генерального партнера компании Xiaomi.

Уникальность марафона в том, что маршрут будет проходить на территории национального парка «Земля леопарда». Пожалуй, нигде больше в России, кроме Приморского края, такого шанса прикоснуться к дикой природе, в которой обитают краснокнижные дальневосточные кошки, просто нет. Этот маршрут в своем роде находка и для профессиональных бегунов и просто для тех, кто хочет испытать себя и в буквальном смысле воссоединиться с нетронутой природой.

Маршрут начинается от 94 км трассы Раздольное-Хасан, он основан на действующей минерализованной полосе, вход на него огражден шлагбаумом для предотвращения въезда на автотранспорте.

Организаторы предлагают несколько видов дистанций - 3, 5, 10, и 21 км., в зависимости от подготовленности и выносливости участников. Общий набор высоты составит около 850 метров. Подробнее с профилем трассы можно ознакомиться на сайте события leorun.ru и в инстаграме @leorun.trail.

«Да, маршрут достаточно сложный - это подъемы и спуски. Но живописные виды одного из самых красивых туристических маршрутов Приморского края – «Семиверстка» на сопки Амурский залив, бухты Нарвы и Северная, на мосты Владивостока точно стоят того, чтобы там оказаться» – по словам представителей Национального парка «Земля Леопарда».

Участие в полумарафоне Leo.Run будет максимально комфортным и безопасным для участников в плане организации: это и бесплатный трансфер, и страховка, и дежурящие кареты скорой помощи.

Приятным бонусом участия будет призовой фонд в размере 300 000 рублей и призы от генерального спонсора Xiaomi и других партнеров мероприятия. Также напоминаем, что RunDnsRun имеет действующую благотворительную программу "Марафон добра". Суть проста: делаете добрые дела, а в благодарность получаете бонусы, которыми можно оплатить до 50% стоимости участия в полумарафоне.

Напомним, что часть средств от продажи билетов будет направлена на мероприятия по сохранению популяции краснокнижной дальневосточной кошки, фактически каждый зарегистрировавшийся внесет в это свой вклад.

Регистрация для участия в забеге Leo.Run открыта на сайте leorun.ru. Количество участников ограничено. Поэтому организаторы настоятельно рекомендуют не откладывать этот момент.

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