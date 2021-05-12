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Общество12 мая 2021 11:30

В мэрии Владивостока рассказали, какая судьба ждет самовольно установленные электросамокаты

Демонтировать объекты пока никто не планирует, но нужно будет создать целый свод правил
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Оставить электросамокаты во Владивостоке можно, но для этого понадобится целый свод правил и сопутствующая инфраструктура.

Оставить электросамокаты во Владивостоке можно, но для этого понадобится целый свод правил и сопутствующая инфраструктура.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

В администрации Владивостока прокомментировали информацию о том, что электросамокаты были признаны самовольно установленными объектами. В мэрии также рассказали, что нужно будет сделать, чтобы работа кикшеринговой компании велась в правовом поле.

Электросамокаты кикшеринговой компании 11 мая были признаны самовольно установленными объектами сотрудниками административно-территориального управления Фрунзенского района. Как правило, вслед за таким решением следует решение комиссии о демонтаже таких объектов либо за счет собственника, либо за счет города с последующим взысканием оплаты через суд. Но в этот раз механизм заработал по иной схеме.

В мэрии Владивостока заявили о поддержке развития в городе альтернативных видов транспорта и пошли на диалог с представителями компании, предоставляющей электросамокаты в прокат. Итогом беседы станет разработка правил использования, передвижения и хранения самокатов, а разработка этих норм будет вестись совместными усилиями.

«Мы ни в коем случае не хотим препятствовать развитию в городе кикшеринга. Но, на сегодняшний день по-прежнему нет законов, которые бы регулировали использование электросамокатов. Поэтому наша задача совместно с представителями бизнеса разработать свод правил – от безопасности их использования до создания необходимой инфраструктуры», – подчеркнули специалисты городской администрации.

Кроме того стало известно, что сами электросамокаты демонтировать никто не будет. Пока есть диалог с бизнесом, к таким радикальным мерам прибегать не будут.

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