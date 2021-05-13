«Нам за это не платят»: сразу в нескольких школах Владивостока подтверждены факты буллинга

Ольга Романова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Расстрел школьников и учителей в Казани обернулся мероприятиями по всей стране. Во Владивостоке 13 мая состоялся круглый стол при мэрии города, на котором уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова раскритиковала службу медиации, которая призвана решать школьные конфликты, но работает, по словам омбудсмена, только на бумаге.

«5, 10, 20, 60, 61, 73, 76 школа. В каждой из этих школ абсолютно точно подтвержден факт проявления буллинга по отношению к ребенку. В каждой из этих школ сценарий разный, но есть одно, к сожалению, свойство - у нас работает служба школьной медиации на бумаге, она есть, но по факту она не работает. Ее нет. Это к вопросу о том, что какую бы мы антитеррористическую деятельность не организовывали в школах и не создавали команды, если они остаются только на бумаге, мы будем, к сожалению, иметь и жертвы буллинга, и процессы психологического одних детей по отношению к другим», - заявила Ольга Романова.

По ее словам, нужно проверить, действительно ли сотрудники службы занимаются разбором конфликтов и оказывают помощь детям.

«Травля – это следствия конфликтных ситуаций, - добавляет Ольга Романова. - Простите за резкость, но четыре слова, которые я чаще всего слышу от сотрудников службы медиации: «Нам за это не платят». У нас сегодня есть две школы - 25 и 10, в 25 школе это второй класс, где крайне сложная психологическая ситуация, в 10-й первый класс. Мы не можем справиться с фактами буллинга в первом и во втором классе! Коллеги, что-то у нас пошло не так и с этим нужно что-то делать. Я точно знаю, что управление образования и глава города уделяет внимание тому, чтобы специалисты по медиации обучались. Давайте проверим, работают ли. Проведем аттестацию специалистов, знают ли они о том, как работать с конфликтами, с буллингом. Давайте инициировать меры по отношению к тем руководителям образовательных организаций, которые допускают, что у них специалисты по медиации формально числятся, но не работают.

Как пояснили специалисты, в 25 школе есть дети, которые дестабилизируют весь класс. Их не отнесли к тем, которым нужно коррекционное обучение. Они в обычной школе, и вывести их нельзя. Поэтому надо учителей обычных школ тоже учить специальным коррекционным методикам.

Мэр города предложил закладывать коррекционные классы в строящихся школах, как, например, на Патрокле. Хотя главврач ГБУЗ «Краевая клиническая детская психиатрическая больница Владивостока» Анастасия Горохова считает, что надо сделать так, чтобы хотя бы один такой класс был в каждом районе.

«Но это лучше, чем ничего. Потому что именно дети даже с небольшими отклонениями озлобляются. Потому что именно их травят. А если с ними в первые четыре года обучения в школе заниматься специально, до 70 % из них может стать вполне нормальными. Если нет, будут умственно отсталыми», - выступила Анастасия Горохова.

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