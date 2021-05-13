Сидел в TikTok и призывал убивать полицейских: за публичный экстремизм провокатор из Приморья рискует на пять лет попрощаться со свободой

Найти и задержать провокатора удалось благодаря работе ФСБ. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое возбудили в отношении жителя Красноармейского района. На скамье подсудимых вскоре окажется 42-летний мужчина из села Новопокровка, которого могут лишить свободы за «публичный призыв к осуществлению экстремистской деятельности».

- В январе 2021 года фигурант изготовил видеоролик с призывами к совершению насильственных действий, в том числе убийства служащих правоохранительных органов Российской Федерации, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Мария Байбакова, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Приморского края. - После чего, используя свой личный аккаунт, разместил обращение к пользователям сервиса для создания и просмотра коротких видео (TikTok), тем самым публично призывал неограниченный круг лиц из числа пользователей информационно-телекоммуникационной сети к осуществлению экстремистской деятельности.

Теперь мужчина ждет приговора суда. Фото: принтскрин видео.

Прокуратура, обнаружив, такое «кино», инициировала проверку. Найти «смелого» мужчину с преступной позицией удалось сотрудникам ФСБ, которые установили личность героя видео, опубликованного в TikTok, а потом и задержали его.

У будущего подсудимого и правоохранителей давняя история. У приморца яркое криминальное прошлое с несколькими судимостями. Это, кстати, может стать отягчающим обстоятельством при вынесении нового приговора. А пока уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд. Сам обвиняемый находится под стражей, за экстремизм ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Призывал к насилию. ФСБ задержала жителя Приморья, который представлял опасность для полиции

Мужчина опубликовал видео и побуждал всех к агрессии в адрес сотрудников УМВД и их семей (подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14