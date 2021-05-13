Педагогам владивостокских школ, занятых в службе медиации, проведут аттестацию

Такие обсуждения с привлечением экспертов и общественности планируют проводить регулярно. Фото: Анастасия Котлярова \ vlc.ru

13 мая прошел круглый стол, посвященный безопасности школьников. Его провел глава администрации Владивостока Олег Гуменюк, а участниками стали спикер городской думы Андрей Брик, уполномоченный по правам ребенка при губернаторе региона Ольга Романова, педагоги, психологи, журналисты. По итогам общения решено провести аттестацию для всех педагогов, занятых в службе медиации.

По мнению спикеров, причинами произошедшего в столице Татарстана могли стать конфликт в семье или школьная травля. В связи с этим в образовательной системе Владивостока таким проблемам необходимо уделить самое пристальное внимание.

«Избегание и замалчивание проблемы школьной травли не приведёт к ее решению, – уверен Олег Гуменюк. – Считаю, что на таких встречах мы можем и должны открыто обсуждать этот и подобные ему вопросы с публичным оглашением всей накопленной статистики».

Такие обсуждения с привлечением экспертов и общественности хотят организовывать на постоянной основе из-за стремительно меняющихся информационных технологий. Продолжать работу старыми методами не получится.

По словам уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольги Романовой, многие сообщения о травле в школе, к сожалению, находят свое подтверждение.

«С этой целью предлагаю проверить работу всех служб школьной медиации, - сказала она. – Сигналы говорят о том, что проблема архиважная, но не везде ее готовы, а самое главное - могут решить. В этот процесс также должны быть вовлечены родители».

По поручению Олега Гуменюка, в ближайшее время в городе проведут аттестацию всех педагогов, занятых в этой работе. В школах города также пройдут обучающие семинары, во время проведения которых педагоги и родители смогут научиться разрешать конфликты. Такие занятия проведут психологи муниципального Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Еще одно предложение - размещать в школах города боксы для анонимных сообщений. Туда дети смогут отправлять свои сообщения о любых проблемах, на тему которых они стесняются поговорить со взрослыми. Планируется, что такие боксы появятся в учебных заведениях уже в новом учебном году.