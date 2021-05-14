В Приморье началась проверка из-за возможного оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны учителем

В школе проводится проверка после скандального поста в соцсетях. Фото: www.instagram.com/unoartem2020

Пост в социальных сетях Приморья вызвал негодование общественности и стал причиной официальной проверки в средней школе №35 города Артема. Родительница одной из учениц заверила, что во время урока истории учитель якобы назвала выживших ветеранов Великой Отечественной войны трусами, сбежавшими с полей битв и поэтому сохранившими себе жизнь. Вскоре мамочка удалила публикацию, возможно, более детально пообщавшись с чадом или преподавателем. Однако, как известно, интернет все помнит и, естественно, что после подобных заявлений проверки не избежать.

– По поводу публикации в соцсетях о предполагаемой ситуации на уроке истории в средней школе №35 проводится проверка специалистами управления образования. В ходе проверки будет проведен опрос учителя, проверены методические документы хода урока, опрошены ученики, для беседы приглашена мама школьницы, – отметили в управлении образования Артемовского городского округа.

По словам специалистов, чтобы исключить возможный конфликт между учителем, ученицей и родительницей, в проверке примет участие служба медиации. «КП-Владивосток» накануне подробно рассказывала, что педагогов, занятых в урегулировании конфликтов, аттестуют. Это поможет еще более профессионально решать проблемы и предотвращать недопонимание.

Что касается возможного скандала с учителем истории в школе города Артема, то некоторые жители выразили мнение, что ученица и ее мама неправильно истолковали слова, вырванные из контекста.

ОБНОВЛЕНИЕ

Мама ученицы посетила школа, пообщалась с преподавателем и администрацией школы. Оказалось, что возмутившая ее фраза была вырвана из контекста во время обсуждения стихотворения на уроке.

– Хочу принести свои глубочайшие извинения преподавателю истории Анжеле Владимировне за несправедливое обвинение в непрофессионализме и приписывании непроизнесенных фраз! – извинилась родительница.

Благодаря оперативному обсуждению сложившейся ситуации с дирекцией школы и службой медиации удалось избежать скандала.

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